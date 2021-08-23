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Было бы смешно, если бы не было грустно. Кличко о конфликте в "Борисполе" – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
23 августа, 11:20
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Кличко заявил, что встреча всех высокопоставленных чиновников мэром прописана в протоколе, поэтому странно, что в этот раз его не пропустили
Кличко не пустили встречать Меркель. Коллаж "Сегодня"
Кличко не пустили встречать Меркель. Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал странным то, что его не пустили встречать канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту "Борисполь". По его словам, ранее он встречал всех иностранных чиновников.

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Об этом глава города заявил в комментарии сайту "Сегодня".

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"Нам нужно объединять наши усилия, особенно перед нашими партнерами, перед Европейским Союзом, показывать наше единство и использовать любые контакты для того, чтобы получать эту синергию. Синергию для поддержки Украины", – сказал он.

Кличко добавил, что то, что иностранных гостей всегда встречал именно он – прописано в протоколе. И в этот раз он также приехал на встречу.

"Согласно протоколу, Кличко всегда встречал высокопоставленных чиновников – и Байдена, и Меркель, и всех. Вчера никто Меркель не встречал. Согласно протоколу, я был в "Борисполе" и потом начались какие-то игры, которые, я убежден, в пользу Украины не идут. Наши западные партнеры наблюдают за этим и это действительно было бы смешно, если бы не было грустно", – отметил мэр.

Визит Меркель в Украину

  • Канцлер Германии после визита в Москву 20 августа отправилась в Киев, где 22-го числа встретилась с Владимиром Зеленским.
  • Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс в очередной раз попробовать убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.
  • А самой Меркель на высшем посту осталось недолго – в конце сентября состоятся парламентские выборы в Германии и будет избран новый канцлер ФРГ.
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Отметим, что силовики снова начали проверки коммунальных предприятий и департаментов столичной администрации. С проверками и обысками нагрянули в Департамент образования КГГА, "Киевгорсвет" и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". На фоне этого ходят слухи о возможной отставке мэра Виталия Кличко.

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