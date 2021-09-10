Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Будет ли сегодня СНБО у Зеленского? Разумков ответил

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 сентября, 14:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Накануне СМИ сообщали со ссылкой на Арахамию, что планируется заседание на Банковой
Разумков крайний справа
Разумков крайний справа / Фото: СНБО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня заседания Совета национальной безопасности и обороны на Банковой под председательством президента Украины не будет. Об этом он сказал на брифинге.

"Сегодня нет заседания СНБО, я еще не видел такой информации. По состоянию на вчера точно не было", – сказал он.

На реплику журналиста, что, мол, его могли не пригласить и он не в курсе, Разумков ответил: "Может не было приглашения. Но думаю, что было бы. По состоянию на сегодня у меня такой информации нет".

Реклама

Отметим, накануне в СМИ сообщали, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "анонсировал" на 10 сентября заседание СНБО.

СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участие в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 сентября Кабинет министров одобрил новый пакет санкций, который был представлен Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий, против 24 компаний и 6 физических лиц за незаконную деятельность в Крыму. Эти санкции будут рассмотрены на СНБО.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов сделал громкое заявление, сказав, что украинская армия может взять Донецк и Луганск.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
3 615 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять