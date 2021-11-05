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Аваков: "Россия захватывает Беларусь!"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 23:25
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Бывший министр рассказал, где на самом деле спрятались войска России
Лукашенко уже полностью поддерживает Путина / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко уже полностью поддерживает Путина / Коллаж "Сегодня"

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что на самом деле войск России на наших границах куда больше, чем официально считается. А сейчас происходит аншлюс Беларуси.

Об этом заявил Арсен Аваков в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Аншлюс Беларуси

"То, что говорили по американским публикациям. Угроза Российской Федерации никуда не ушла. Независимо от того, когда мы говорим о гарнизоне в Ельне, который здесь с 2016 года передислоцировался. Угроза России никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того, границы эти увеличились. У нас уже почти 4 тысячи км границ, которые контролирует Российская Федерация", – отметил Арсен Борисович.

Политик напомнил, что сейчас происходит мягкий захват Кремлем нашего соседа и это тоже представляет опасность.

"В эти дни происходит фундаментальная ведь, которую нельзя не замечать. В эти дни происходит фундаментальная вещь, которую нельзя не замечать – аншлюс Беларуси. Это точно повторяет аншлюс Австрии в средине прошлого столетия. Когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну и передал ее гитлеровской Германии. И теперь у наших границ, на всех 4-х тысячах километров: 2000 км с РФ, чуть больше 1100 км с Беларусью, Приднестровье, морская граница – мы имеем вооруженные силы РФ. Мы должны говорить партнерам: спасибо, что внимательны, давайте вместе обсуждать ситуацию помощи", – заявил Аваков.

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