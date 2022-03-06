Арсений Яценюк: Сегодня сам Путин признал действенность западных санкций

Яценюк призвал Запад и дальше закручивать гайки стране-агрессору по всем экономическим, финансовым и энергетическим аспектам

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Запад должен дальше закручивать гайки этому нацисту современности по всем экономическим, финансовым и энергетическим аспектам, отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк на телеканале "Эспрессо" 5 марта.

"Происходящее сегодня в России и тот ответ, и жесткая реакция Запада, которую не ожидал Путин, – говорит цифрами. Посмотрите, из России убегают все и всё. Уже даже олигархи начали бежать. Уже его артисты начали убегать. Уже его даже карманные собачки, которые ему подгавкивали, тоже начали бежать", – сказал он.

В то же время самое важное в этом смысле, что произошло сегодня, подчеркнул он, – когда сам Путин признал действенность западных санкций: "Он сегодня сказал о том, что санкции Запада равноценны объявлению войны против России. Это подтверждает то, что эти санкции – это не просто какая-то бумажка, которую подписал Запад. Что эти санкции очень сильно ударили по России.

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Однако этого не хватает, подчеркнул Арсений Яценюк: "Сейчас у Запада должно быть в повестке дня каждый день давить на это животное и его окружение".

"Русский народ должен понести ответственность и почувствовать то, что поддержка Путина для них лично, для каждого из них имеет непосредственное влияние на их жизнь, на их детей. Мы теряем жизнь. Каждый российский гражданин, поддерживающий Путина, должен терять в экономике, в финансах, в своем завтра. Потому что они поддержали Гитлера ХХ века", – подчеркнул Арсений Яценюк.

"Запрет на энергетические продукты, на реализацию нефти и газа – это ключевое сейчас должно быть. И дальше закручивать и закручивать гайки этому нацисту современности по всем экономическим, финансовым и энергетическим аспектам", – подчеркнул он.