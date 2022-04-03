Арсений Яценюк: Российские нацисты должны ответить за каждое преступление вместе со своим фюрером Путиным

Зверства оккупантов в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах шокируют

Лишь несколько недель "русского мира" в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах - это горе, боль и слезы, заявил Арсений Яценюк / Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что зверства оккупантов в украинских городах и селах должен видеть весь мир. "Все, кто до сих пор пытается найти что-либо человеческое в современном российском режиме. Все, кто продолжает мерить войну в Украине потерями собственных доходов от санкций. Все, кто считает, что все "не так однозначно", – написал политик в Facebook.

"Лишь несколько недель "русского мира" в Ирпене, Буче, Гостомеле и других населенных пунктах. Зверства оккупантов шокируют. Замученные люди на обочине дорог, разбомбленные и разграбленные дома, раздавленные детские коляски. Горе, боль и слезы. Сознание здорового человека не может это воспринимать без слома", – написал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что "российские нацисты должны ответить за каждое преступление вместе со своим фюрером путиным".