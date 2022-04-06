Арсений Яценюк: Путин будет за решеткой

Должен быть создан так называемый новый Нюрнбергский процесс против Российской Федерации, считает экс-премьер

Нужно готовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали российского командования, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство РФ последовательно проводит нацистскую политику против Украины и отдает приказы на совершение военных преступлений против украинского народа. Специальная комиссия стран Группы семи должна подготовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали российского командования.

Об этом премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил в эфире BBC Scotland.

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Он напомнил, что полгода назад Путин опубликовал свою статью, где отрицал само существование украинского государства, а вчера бывший президент России Медведев, являющийся сейчас заместителем председателя Совета безопасности РФ, сделал очень похожие заявления, напоминающие нацистские заявления об "окончательном решении":

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"Единственное, до чего еще не дошел Медведев, – это назвать украинцев untermensch, то есть недолюдьми. Это российская нацистская политика против Украины, и российское руководство отдало приказ на совершение военных преступлений против украинского народа".

Но придет время, когда президент Путин и его прихвостни будут сидеть за решеткой, убежден Арсений Яценюк.

"Так развивается мировая история. Основой всего является справедливость. Они будут привлечены к ответственности", – подчеркнул он.

Экс-премьер считает, что страны Группы семи должны создать специальную правовую комиссию – так называемый новый Нюрнбергский процесс против Российской Федерации.

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Эта комиссия, по словам Арсения Яценюка, должна расследовать зверства, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией, и "должна будет подготовить правовую основу для судебного преследования Путина и каждого в вертикали командования".

Он напомнил, что во время его пребывания на посту премьер-министра Украина предоставила все полномочия по расследованию дела о сбитом российскими силами самолете MH17 следственной группе Нидерландов, и такая практика хорошо сработала: