Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арсений Яценюк: Произошедшее в Буче и Ирпене – нацистские преступления

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 12:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах считает, что Владимиру Зеленскому нужно начинать формировать новый Нюрнбергский трибунал
Арсений Яценюк заявил, что России нельзя отдать ни одного части украинской земли / Коллаж "Сегодня"
Арсений Яценюк заявил, что России нельзя отдать ни одного части украинской земли / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюкзаявил, что история распорядится с Россией и русским народом, поддерживавшим путина и войну против Украины, так же как распорядилась с нацистской Германией. Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.

Об этом Арсений Яценюк сообщил в эфире телемарафона.

Реклама

"Российским чудовищам нельзя отдать ни одного миллиметра украинской земле. Эта война должна закончиться победой Украины и поражением нацистской путинской России. То, что произошло в Буче, Ирпене, и происходящее в Мариуполе – это Сребреница, это именно те нацистские преступления", – говорит премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Арсений Яценик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обратиться ко всем западным союзникам, чтобы уже сегодня начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.

Реклама

"Наши союзники к завершению войны и к победе над рашистской Россией должны уже сформировать международный институт уголовного преследования России как государства. Это компетенция Международного суда ООН. Чтобы после войны Россия и их конкретные чиновники предстали перед международным трибуналом", – утверждает Арсений Яценюк.

По словам политика, если западные союзники не готовы сегодня пойти на международный суд, пусть идут на международную следственную группу.

"Это будет мощный международный сигнал, мир привлечет Путина и его преступников к ответственности. И это также будет юридическая база для того, чтобы эти чудовища сели за решетку. Так же, как сели нацисты. Так же, как сели совершившие преступления в Сребренице. Потому что то, что произошло в Буче, Ирпене, и то, что происходит в Мариуполе, – это именно и Сребреница, это именно те нацистские преступления", – отметил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.

Реклама

Зверства российских оккупантов под Киевом

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Арестович рассказал, когда оккупанты начали зверствовать в Ирпене и Буче Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах" — Ляшко Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
Слава Україні!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять