Арсений Яценюк: Произошедшее в Буче и Ирпене – нацистские преступления

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюкзаявил, что история распорядится с Россией и русским народом, поддерживавшим путина и войну против Украины, так же как распорядилась с нацистской Германией. Также он призвал президента Украины Владимира Зеленского начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.
Об этом Арсений Яценюк сообщил в эфире телемарафона.
"Российским чудовищам нельзя отдать ни одного миллиметра украинской земле. Эта война должна закончиться победой Украины и поражением нацистской путинской России. То, что произошло в Буче, Ирпене, и происходящее в Мариуполе – это Сребреница, это именно те нацистские преступления", – говорит премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.
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Арсений Яценик считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно обратиться ко всем западным союзникам, чтобы уже сегодня начать формировать новый Нюрнбергский трибунал.
"Наши союзники к завершению войны и к победе над рашистской Россией должны уже сформировать международный институт уголовного преследования России как государства. Это компетенция Международного суда ООН. Чтобы после войны Россия и их конкретные чиновники предстали перед международным трибуналом", – утверждает Арсений Яценюк.
По словам политика, если западные союзники не готовы сегодня пойти на международный суд, пусть идут на международную следственную группу.
"Это будет мощный международный сигнал, мир привлечет Путина и его преступников к ответственности. И это также будет юридическая база для того, чтобы эти чудовища сели за решетку. Так же, как сели нацисты. Так же, как сели совершившие преступления в Сребренице. Потому что то, что произошло в Буче, Ирпене, и то, что происходит в Мариуполе, – это именно и Сребреница, это именно те нацистские преступления", – отметил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.