Арсений Яценюк призвал правительство безотлагательно обратиться к кредиторам и остановить выплаты по внешним платежам

Из-за российского вторжения украинские долги должны быть реструктуризированы, считает политик

В состоянии войны Украина в полном объеме выплачивает все проценты и тело кредита нашим внешним кредиторам. Фонды, которые держат украинские облигации, должны были отказаться получать процентные платежи и заявить о готовности к реструктуризации долгов. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире канала "Эспрессо" 12 марта.

"Сейчас даже не хочу уже говорить о моральном аспекте по отношению к внешним кредиторам по отношению к Украине. Все эти фонды, которые держат украинские облигации, должны были выйти с общим заявлением и сказать: в это сложное время для Украины мы отказываемся получать процентные платежи и готовы к тому, чтобы реструктуризировать всю украинскую задолженность", – сказал он.

Если это не делают наши кредиторы, то это должны сделать украинские власти, убежден Арсений Яценюк:

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"Мы не в той ситуации, когда Украина может позволить себе выплачивать миллиарды долларов внешним кредиторам, имея на украинской территории российскую армию".

Он напомнил, что в 2015 году на посту премьер-министра провел реструктуризацию внешнего долга Украины:

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"Тогда ситуация была совсем другая с военной точки зрения. Но тогда были отложены на 5 лет выплаты и было списано более 3 миллиардов долларов. Сегодня совсем другая история".

Он призвал украинское правительство безотлагательно остановить выплаты по внешним платежам Украины по согласованию с внешними кредиторами и обратиться к ним.