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Арсений Яценюк предлагает, как не платить России деньги, не отказываясь от ее газа

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 апреля, 10:57
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Деньги за газ могут попасть в РФ только после того, как она заплатит все репарации Украине, подчеркивает премьер-министр 2014-2016 годов
Арсений Яценюк предлагает применить "иранский" механизм к закупкам газа из РФ
Арсений Яценюк предлагает применить "иранский" механизм к закупкам газа из РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Не платить России деньги за газ и в то же время не отказываться от российского газа возможно, заявил Арсений Яценюк. Премьер-министр 2014-2016 годов считает, что можно применить "иранский" механизм к закупкам газа из страны-агрессора и отдать ей деньги только после того, как будут выплачены все долги РФ перед Украиной.

Об этом Арсений Яценюк заявил в эфире канала "Эспрессо".

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"Россия продает газ ЕС, Европа платит за этот газ, только на специальный счет в европейском банке. И эти деньги в Россию не попадают. В Россию эти деньги попадут только после того, как РФ заплатит все репарации Украине и заплатит полностью за все судебные тяжбы", – пояснил Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что каждый день РФ получает на свои счета от продажи энергетических ресурсов 1 миллиард долларов.

Он напомнил, что уже существует механизм, "как можно, не отказываясь от российского газа, не платить россиянам деньги". Такой механизм работает в отношении Ирана и чтобы применить его к России, по словам экс-премьера, нужна политическая воля ЕС и западных партнеров.

"Это не что-то новое, это не открытие Америки. И потому это лежит в плоскости политической воли Европейского Союза и наших западных партнеров сказать: до тех пор, пока мы не в состоянии отказаться от газа, мы берем газ, деньги мы платим, только россиянам не отдаем, эти деньги остаются замороженными на специальном счете. И только после того, как будут выплачены все долги России перед Украиной в первую очередь по репарациям, только после этого, возможно, какие-то копейки для россиян останутся", – сказал Арсений Яценюк.

Запрет на нефть из РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину и серьезных санкций против страны-агрессора в мире резко сократилось количество покупателей нефти из РФ. В частности, запрет на покупку российского черного золота готовит Европейский Союз. Так, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, санкции будут наложены на российский Сбербанк и на покупку российской нефти. Чиновница уточнила, что Еврокомиссия работает над "умными механизмами", позволяющими включить нефть в будущие санкционные пакеты.

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