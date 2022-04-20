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Арсений Яценюк назвал пять шагов, которые помогут Украине победить

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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20 апреля, 13:10
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Чтобы Украина выиграла войну, нужны оружие, санкции, изоляция РФ, энергетическое эмбарго и план восстановления нашей страны
Есть четкий план действий, как помочь Украине одержать победу, заявил Арсений Яценюк
Есть четкий план действий, как помочь Украине одержать победу, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк назвал, что необходимо сделать, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией и заставить агрессора платить за совершенные преступления. В то же время, важно разработать механизм, чтобы привлечь к ответственности Путина и всех его приспешников, заявил Яценюк в интервью CNN.

"Есть четкий рецепт, четкий план действий, как помочь Украине одержать победу: оружие, санкции, изоляция России, энергетическое эмбарго и план развития и восстановления Украины. Это пять пунктов, которые есть в повестке дня", – подчеркнул он.

Администрации США удалось солидаризировать усилия ЕС, Группы семи и всего свободного мира, чтобы помочь Украине, и эти шаги не имеют прецедента, отметил Яценюк. Однако Россия – это огромная страна, у которой есть ядерное оружие, и ее армия гораздо больше украинской.

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"Поэтому мы обращаемся к вам – поставляйте больше оружия, усиливайте санкции, изолируйте Россию, заставьте Россию платить", – обратился Арсений Яценюк к западным партнерам.

В то же время, экс-премьер ставит под сомнение эффективность ООН сегодня.

"Она не может остановить зверства, не может привлечь к ответственности совершающих преступления против человечества. Она не может привлечь к ответственности Путина, который является лидером нацистского толка", – пояснил он.

Глава КБФ призвал "разработать новый механизм, как привлечь к ответственности виновных – начиная от Путина и заканчивая каждым его приспешником".

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Оружие для Украины, санкции – для России

  • Представители ряда стран заявили 19 апреля, что собираются предоставить Украине вооружение, в том числе бронетехнику, противотанковые и противовоздушные средства. Оружие обещают дать Румыния, Германия, Нидерланды, США, Канада, Великобритания, Финляндия.
  • В ближайшие дни США и Евросоюз усилят санкции против России. Ограничения коснутся российских энергоресурсов, сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бонн. Он подчеркнул, что санкции в отношении российской нефти необходимы, поскольку эмбарго позволит прекратить финансирование развязанной Россией войны в Украине.

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