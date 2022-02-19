Арсений Яценюк: Любая уступка Путину завершится капитуляцией

Мечта Путина – захват Украины и уничтожение Украины и украинцев как таковых, подчеркнул политик

Арсений Яценюк / Фото: телеканал "Украина"

"Если только Украина пойдет сейчас на уступки, завершится это все не просто капитуляцией. Завершится это реализацией мечты Владимира Путина, а его мечта – это захват Украины и уничтожение Украины и украинцев как таковых", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Здесь не просто вопрос НАТО. Путин – это очень серьезный враг, который все просчитывает. Как только он увидит, что Украина самостоятельно отказалась, он сразу сыграет против нас, в том числе с нашими западными союзниками. Они скажут: "Мы их хотели взять в НАТО, а Украина отказалась".

Кроме того, Путин включит всю свою машину уже не по НАТО, а для того, чтобы не дать возможности стать Украине членом Европейского Союза.

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"Как только мы пойдем на большую геополитическую уступку, что недопустимо, третьим шагом Путина будет восстановление ЕврАзЭС. И закончится это для Украины тем, что он затянет Украину в свою ОДКБ", – подчеркнул он.

"Как работает психология Путина. Если ты только сделал шаг назад, если он услышал твою слабость, – он раздавит", – сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, есть ли еще простор для дипломатии в сложившейся ситуации, он подчеркнул: "Думаю, да, но вопрос – насколько велико это пространство. Ответ на этот вопрос лежит со стороны Украины и наших западных союзников. Конечно, мы точно не хотим войны".