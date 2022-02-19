Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арсений Яценюк: Любая уступка Путину завершится капитуляцией

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 12:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мечта Путина – захват Украины и уничтожение Украины и украинцев как таковых, подчеркнул политик
Арсений Яценюк
Арсений Яценюк / Фото: телеканал "Украина"

"Если только Украина пойдет сейчас на уступки, завершится это все не просто капитуляцией. Завершится это реализацией мечты Владимира Путина, а его мечта – это захват Украины и уничтожение Украины и украинцев как таковых", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Здесь не просто вопрос НАТО. Путин – это очень серьезный враг, который все просчитывает. Как только он увидит, что Украина самостоятельно отказалась, он сразу сыграет против нас, в том числе с нашими западными союзниками. Они скажут: "Мы их хотели взять в НАТО, а Украина отказалась".

Кроме того, Путин включит всю свою машину уже не по НАТО, а для того, чтобы не дать возможности стать Украине членом Европейского Союза.

Реклама

"Как только мы пойдем на большую геополитическую уступку, что недопустимо, третьим шагом Путина будет восстановление ЕврАзЭС. И закончится это для Украины тем, что он затянет Украину в свою ОДКБ", – подчеркнул он.

"Как работает психология Путина. Если ты только сделал шаг назад, если он услышал твою слабость, – он раздавит", – сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос, есть ли еще простор для дипломатии в сложившейся ситуации, он подчеркнул: "Думаю, да, но вопрос – насколько велико это пространство. Ответ на этот вопрос лежит со стороны Украины и наших западных союзников. Конечно, мы точно не хотим войны".

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Война или новый спектакль Путина: почему в "ЛДНР" включили сирены и начали эвакуацию жителей Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Россия составила список политиков Украины, которых нужно ликвидировать – СМИ Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Крутой разворот или уловка для врага: как следует воспринимать слова Пристайко об отказе от НАТО Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураев Мураев
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сегодня
19 февраля. Клим Чурюмов. Ровно 85 лет назад в этот день родился украинский астроном – первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

202 141

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять