Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арсений Яценюк: Европа поздно изменила мнение о Путине и за это сегодня платят Украина и украинцы

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 апреля, 17:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-премьер Украины призывает Запад принять геополитическое и моральное решение
/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк считает, что одной из причин военного нападения России на Украину является то, что Европа поздно изменила мнение политики Путина. Яценюк также уверен, что войну можно было бы предотвратить, если бы Украина в 2008 году получила План действий по членству в НАТО.

Об этом экспремьер заявил в эксклюзивном интервью для итальянского агентства Adnkronos .

Реклама

"И это позднее понимание имеет большую цену, которую сегодня платят Украина и украинцы", – подчеркнул Яценюк.

Он привел пример бывшего премьера Италии Берлускони. Яценюк напомнил, что Берлускони был не только близким другом Путина, но и вводил государственную политику сближения Италии с РФ. Так же действовали и другие страны Европейского Союза, например Германия и Франция, добавил он.

С 24 февраля европейские страны изменили свою политику, объясняет Яценюк, и "друг Путина Берлускони также осудил Путина", и новый глава итальянского правительства Марио Драги "сейчас делает правильные шаги, чтобы освободить Италию от зависимости от российского газа".

"Но это позднее понимание имеет большую цену, которую сегодня платят Украина и украинцы. Если бы Украина в 2008 году получила План действий по членству в НАТО, войны сегодня не было бы", – настаивает бывший глава правительства Украины.

Он напомнил, что в 2008 году именно Германия и Франция заблокировали решение о предоставлении Украине ПДЧ.

Реклама

"Их объяснение было таким, что не нужно раздражать Россию. Но Россия прочла это совсем по-другому – что Запад слаб, и Путин может делать все, что ему захочется, потому что от Запада реакции не будет. И потому он напал на Грузию и Украину", – объясняет Яценюк.

По его словам, Запад тогда не осознал, что "Путин не играет по правилам, Путин играет с правилами". Но сейчас ситуация поменялась.

"В НАТО сегодня поняли, что безопасности в странах – членах Альянса не будет, пока не будет безопасности в Украине", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что страна должна отвечать критериям, необходимым для вступления в Альянс, и подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах решение должно быть геополитическим и моральным.

"В сложившейся ситуации решение должно быть не формально юридическим о соответствии к 100 или 200 критериям, а геополитическим и нравственным. И то, и другое говорит в пользу необходимости принятия Украины в НАТО и в ЕС", – отметил он.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Уничтожение крейсера "Москва": будет ли Россия мстить и что есть в арсенале Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко "Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах" — Ляшко Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!
Опрос SOCIS, 11-16 февраля 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураев Мураев
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
ОПРОС КМИС, 5 - 13 ФЕВРАЛЯ 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.69

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять