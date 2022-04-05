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Арсений Яценюк: Для Путина и его солдат уже сейчас нужно готовить Нюрнберг

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5 апреля, 14:16
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Яценюк считает, что страны Группы семи и Украина должны создать юридический орган для преследования за военные преступления против украинского народа
Все, что делает Путин и его солдаты с украинцами – это военные преступления, заявил Яценюк
Все, что делает Путин и его солдаты с украинцами – это военные преступления, заявил Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что уже сейчас нужно готовить юридическую базу для привлечения Путина и его преспешников к ответственности. По его мнению, это должна быть специальная комиссия по примеру Нюрнбергской, которая будет преследовать всех, кто совершал преступления против человечности в Украине – от Путина до солдат.

Об этом Арсений Яценюк заявил в эфире CNN.

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"Пора странам Группы семи и Украине создать специальную юридическую комиссию для привлечения к ответственности персонально путина, всех руководителей по вертикали и каждого солдата, который совершал зверства против украинского народа", – подчеркнул он.

Эта комиссия должна быть по примеру Нюрнбергской, которая была создана, чтобы преследовать за нацистские преступления, считает Яценюк и подчеркивает, что события в Украине – это крупнейшая катастрофа в Европе со времен Второй мировой войны.

"Все, что делает путин, его приспешники и его солдаты с украинцами – это военные преступления и преступления против человечности. Это похоже на то, что произошло в Сребренице", – напоминает Яценюк.

Он верит, что РФ проигрывает войну, которую Путин развязал против Украины, ведь это война против свободного мира и свободы. И мир должен быть готов привлечь агрессора к ответственности.

"Нам нужно уже сейчас готовиться. Нужно срочно создать юридический орган, преследующий путина и его преступников. Чтобы быть готовым привлечь путина к ответственности и увидеть его за решеткой", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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