Андрей Богдан возвращается? В Верховной Раде для него есть вакансия

Есть информация, что соответствующее предложение подала фракция "Слуги народа"

Есть информация, что кандидатуру Андрея Богдана подали в Аппарат Верховной Рады / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан может вернуться на государственную службу – возглавить Аппарат Верховной Рады. Соответствующее предложение вроде подала фракция "Слуги народа".

Такую информацию предоставил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время прямого эфира на телеканале "Прямой" .

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"Я уже видел эту информацию в средствах массовой информации. Я как-то не был к ней готов. Хотя предложение тоже неплохое. Он давно с 2018 года был приобщен к избирательной кампании, многих кого из народных депутатов он привел в команду, в том числе Давида Арахамию. Поэтому, я думаю, что он также поддерживает это. Плюс опыт большой на государственнической службе – Офис президента возглавлял. Хорошая кандидатура", – с улыбкой заявил Разумков во время эфира.

Конфликт с Зеленским

Напомним, что Андрей Богдан возглавлял Офис президента Украины с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года.

Ранее Зеленский рассказывал, как поссорился с Богданом . По его словам, он даже хотел сделать Богдана генеральным прокурором, но впоследствии заметил, что его соратника власть портит, делает конфликтным.

. По его словам, он даже хотел сделать Богдана генеральным прокурором, но впоследствии заметил, что его соратника власть портит, делает конфликтным. Позже Богдан ответил Зеленскому , что президент за четыре месяца превратил в посмешище власть в стране.