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"Звучит гимн Украины!" Стефанчук оцепенел во время общения с журналистами (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
14 октября, 14:15
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Новый председатель Верховной Рады, давая комментарий СМИ, остановился и попросил их сделать паузу
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Недавно назначенный глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время общения с журналистами резко замолчал и будто замер, услышав звуки гимна Украины.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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На кадрах видно, как Стефанчук в окружении журналистов и камер отвечает на вопросы, но в определенный момент внезапно замолкает и становится практически неподвижным.

"Я извиняюсь – звучит гимн Украины", – сказал он.

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В течение всего времени, пока звучал гимн, спикер парламента был максимально сосредоточен. Он стоял с очень серьезным выражением лица, а в какой-то момент даже закрыл глаза.

Когда гимн Украины стих, Стефанчук продолжил общение с представителями СМИ.

Перестановки в Раде

  • 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • Главным кандидатом на замену изначально назывался именно Стефанчук. Читайте подробнее в нашей статье, почему именно его хотели видеть спикером ВР.
  • Также ожидается, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет назначен первым вице-спикером парламента – должность, которую занимал Стефанчук.

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