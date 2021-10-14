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"Зеленая гадость? На тебе, Саша!". Качура наехал на Шахова, словами ссора не закончилась (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 октября, 22:52
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Как прошли дебаты в прямом эфире на телеканале "Украина 24"
Александр Качура повздорил с Сергеем Шаховым в прямом эфире / Коллаж "Сегодня"
Александр Качура повздорил с Сергеем Шаховым в прямом эфире / Коллаж "Сегодня"

До взаимных обвинений и швыряния предметов подискутировали сегодня народные депутаты от "Слуги народа" Александр Качура и Сергей Шахов из депутатской группы "Довіра" в прямом эфире в телепрограмме "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Тайный сторонник

Сергей Шахов пришел на эфир критиковать провластную партию "Слуга народа" и ее депутатов. Его оппонент Александр Качуры пришел на эфир, предварительно изучив историю голосования Шахова и оказалось, что депутат из "Довіри" голосовал "За" во время всех инициатив президентской фракции. Качура даже подметил, что в отличие от Шахова он иногда голосует против провластных законопроектов.

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Спор закончился предложением для Шахова вступить в "Слугу народа", ну, раз уж такая поддержка оказывается депутатом от "Довіри" провластной команде. А чтобы закрепить предложение, Александр сделал щедрый жест – подарил Шахову партийный зеленый значок. Шахов не сдержался и швырнул подарок в спину Качуре.

Диалог

"Мы с помощниками посмотрели, за что вы и я голосовали в парламенте. Качура и Шахов – два депутата, смотрите. Так я еще за некоторые законопроекты не голосую, а вы за все, что предлагается партией "Слуга народа", голосуете! Вы на предыдущем пленарном заседании перешли парламентскую границу. Как вы там назвали "слуг народа": "зеленые" кто? Зеленая гадость? В следующий раз, когда вы захотите назвать кого-то "зеленой гадостью" – посмотрите, пожалуйста, в зеркало. Вы настоящий "слуга народа"! У вас должен быть атрибут – я вам дарю значок. Приходите, пожалуйста, на следующее пленарное заседание!", – с этими словами Александр Качура пошел "принимать" в "слуги" своего оппонента.

Однако Сергей Шахов вернул значок, бросив его в спину Александру со словами: "На тебе, Саша, значок! Теперь я отвечу! Если бы я что-то делал не так – люди бы не поддержали мою команду, которая победила в Луганской области, где зеленые все проиграли".

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"Сергей, поднимите значок, пока не поздно. Завтра уже будет стыдно!", – продолжил Качура.

"Вас в Трускавце научили перебивать?", – парировал Шахов и тут же получил приглашение в Трускавец.

"Вы как образцовый член фракции "Слуга народа" – обязательно приезжайте в Трускавец", – ответил Качура.

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"Когда нормальные законы – я поддерживаю все нормальные законы. Вы землю продавали, а я не голосовал за продажу земли", – наконец нашел, что ответить по теме претензий депутат от "Довіри".

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