"Я был пьяный": как "Квартал 95" поздравлял Зеленского с днем рождения

Кварталовец Пикалов подарил президенту вещь, которая, по его мнению, должна быть у любого мужчины

Президент праздновал с друзьями из "Квартала". Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский отмечал день рождения с бывшими коллегами по "Кварталу 95". Один из комиков Александр Пикалов рассказал, что приехал на праздник уже тепленьким, а подарил главе государства редкий нож.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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По его словам, празднование началось уже в офисе "Квартала", но потом уже "подогретый" отправился на квартиру совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича (именин у главы государства были 25 января)..

"Я был пьяный (смеется). Мы начали поздравлять президента с днем рождения еще в офисе, поэтому я уже приехал (на квартиру) такой тепленький. Я пришел, поздравил, там были другие артисты, ну если нас называть артистами. Вадик (один из авторов) был за барабанами, Валерчик (Жидков – один из сценаристов "Квартал 95") взял гитару играл, ну прикольно", – сказал Пикалов.

При этом он не знал, что это квартира Миндича и назвал ее "какой-то недостроенной пустой х*рней". Актер сначала даже не знал, кто будет на дне рождения, а позвонили ему за два часа до вечеринки.

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Что подарил Зеленскому

Пикалов рассказал, что сделал президенту подарок, который должен быть, по его мнению, у любого мужчины.

"Я подарил ему нож. Я коллекционирую ножи и подарил очень прикольный нож. Оружие – это мимо него, но я ему сказал, что у каждого мужчины должен быть эксклюзивный нож. Я ему подарил из своей коллекции один из японских ножей, он не очень дорогой, но очень редкий", – добавил "кварталовец".

Как мы уже писали, Пикалов также рассказывал, как на Банковой помогают "Кварталу 95" с шутками. По его словам, помощник президента Украины Сергей Шефир все еще частично "в деле".

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А вот актерского будущего Зеленского после окончания президентства он не видит. Пикалов оценил шансы президента вернуться в "Квартал".