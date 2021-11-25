Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Рома - Заря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

"Уникальные кадры": Гордон показал видео, как "родилось" фото с Аваковым

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 17:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Необычная фотосессия с мечами в Литве вызвала большой ажиотаж в Украине
Гордон, Аваков и остальная компания озадачили украинцев необычным фото. Коллаж "Сегодня"
Гордон, Аваков и остальная компания озадачили украинцев необычным фото. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон показал, как на самом деле было снято нашумевшее в Сети фото с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым в Литве.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Реклама

"А вот как это было. Уникальные кадры", – написал он.

Фотографировала их супруга Гордона Алеся Бацман.

Реклама

Что за шум вокруг этого фото?

  • 22 ноября Аваков опубликовал неожиданное фото, на котором были запечатлены экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон, известный врач-педиатр Евгений Комаровский. Украинцев порадовало совместное фото политиков и журналистов – реакция получилась яркой, Сеть взорвалась смешными фотожабами.
  • Но на этом не закончилось веселье. Фото Авакова вызвало ажиотаж у политиков – они запустили флешмоб. Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал любопытное фото с экс-министром и похожей подписью.
  • На волне Авакова была и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она вообще сфотографировалась в каске, но тонко перефразировала слова экс-главы МВД.
  • Позже Гордон раскрыл "тайну" фото с Аваковым, которое "взорвало" Сеть. Журналист объяснил, что политики, запечатленные с мечами и топорами, – это не оппозиция Зеленскому и не поход на Банковую.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Пять причин для военного вторжения в Украину, подготовленные Россией Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Бокалы, курсы украинского и ремонты: вы удивитесь, на что тратит Верховная Рада миллионы из бюджета Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

25 ноября 1991. Центральному республиканскому ботаническому саду присвоено имя академика Академии наук Украины Николая Гришко...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.93

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

30.17

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

100 396

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять