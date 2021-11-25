"Уникальные кадры": Гордон показал видео, как "родилось" фото с Аваковым

Гордон, Аваков и остальная компания озадачили украинцев необычным фото. Коллаж "Сегодня"
Журналист Дмитрий Гордон показал, как на самом деле было снято нашумевшее в Сети фото с бывшим главой МВД Арсеном Аваковым в Литве.
Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.
"А вот как это было. Уникальные кадры", – написал он.
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Фотографировала их супруга Гордона Алеся Бацман.
Что за шум вокруг этого фото?
- 22 ноября Аваков опубликовал неожиданное фото, на котором были запечатлены экс-премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, журналист Дмитрий Гордон, известный врач-педиатр Евгений Комаровский. Украинцев порадовало совместное фото политиков и журналистов – реакция получилась яркой, Сеть взорвалась смешными фотожабами.
- Но на этом не закончилось веселье. Фото Авакова вызвало ажиотаж у политиков – они запустили флешмоб. Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал любопытное фото с экс-министром и похожей подписью.
- На волне Авакова была и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она вообще сфотографировалась в каске, но тонко перефразировала слова экс-главы МВД.
- Позже Гордон раскрыл "тайну" фото с Аваковым, которое "взорвало" Сеть. Журналист объяснил, что политики, запечатленные с мечами и топорами, – это не оппозиция Зеленскому и не поход на Банковую.