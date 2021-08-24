Умерла 17-летняя дочь сбежавшего в Россию экс-регионала Царева

Девушка умерла еще в середине июля, но о ее смерти беглый бывший украинский народный депутат сообщил только сейчас

Срочная новость / Фото: Сегодня

У бывшего народного депутата от "Партии регионов" Олега Царева, сбежавшего ранее в Россию, умерла 17-летняя дочь Екатерина.

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Об этом сам Царев сообщил во вторник, 24 августа, в Facebook.

"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле", – написал он.

Судя по датам на фото, которое опубликовал Царев, девушка умерла еще 15 июля, но написал об этом экс-регионал только сейчас.

Дочь Царева умерла еще в июле / facebook.com/tsarevol

"Когда умирает твой ребенок, кажется, что вместе с ним умираешь ты или часть тебя. Нет. Не так. Ты умираешь вместе с ним, а жалеешь, что не вместо него", – пишет он.

Причину и обстоятельства смерти дочери Царев не сообщил.