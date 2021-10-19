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У экс-депутата, сбежавшего в Москву за российским гражданством, родилась дочь (фото)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 23:15
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Александр Онищенко стал многодетным отцом

Скандально известный бывший украинский политик Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, сообщил, что он в очередной раз стал отцом.

Об этом на сегодня беглый политик сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Дети

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", – написал Онищенко.

Из открытых источников известно, что у 52-летнего Александра есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.

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Судьба нардепа

  • В 2016 году против Онищенко было открыто несколько уголовных производств по фактам организации схем по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
  • В июле 2016 года Онищенко выехал из Украины после того, как Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.
  • В 2019 году специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по "газовому делу" относительно народного депутат Александра Онищенко и его финансового директора.
  • В мае прошлого года Германия отказала в экстрадиции Онищенко в Украину. Оказывается, немецкие судьи переживают, что в киевском СИЗО недостаточно хорошие условия для экс-нардепа.
  • В октябре этого года стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, перебирается в Россию и уже получил российское гражданство.

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