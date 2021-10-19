У экс-депутата, сбежавшего в Москву за российским гражданством, родилась дочь (фото)

Александр Онищенко стал многодетным отцом

Скандально известный бывший украинский политик Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, сообщил, что он в очередной раз стал отцом.

Об этом на сегодня беглый политик сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Дети

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", – написал Онищенко.

Из открытых источников известно, что у 52-летнего Александра есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.

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