Тайна Трускавца: что мешает "Слуге народа" принять решение об отставке Разумкова

Депутаты из "Слуги народа" не спешат раскрывать свои позиции по отставке Разумкова до поездки в Трускавец

И хоть Разумков не поехал в Трускавец, но именно там, скорее всего, будет решаться его карьера главы праламента / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дважды инициировал увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова. Первый раз – от имени всей фракции. Но ближе к вечеру передумал и подал повторно заявление от себя лично как народного депутата.

В конечном итоге Арахамии все же выдали подписные листы за отставку. Но, как оказалось, большинство "слуг" вообще не в курсе, что руководитель их фракции собрался увольнять Разумкова именно в четверг, рассказали источники из президентской партии.

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Почему "Слуги" взяли паузу

Даже после открытых "боевых действий" Арахамии против главы Верховной Рады "подавать патроны" из соратников никто не спешит. Депутаты "Слуги народа" также еще не ставили свои автографы на подписных листах о смене спикера. Но гипотетически такой документ может пригодиться в Трускавце...

Пассивность "Слуг народа" в этом вопросе также объясняется новой просьбой от руководства фракции к депутатам.

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"По Разумкову комментирует только Давид (Арахамия. – Ред.)", – говорят "слуги".

Поменяют ли спикера в Трускавце

Очевидно, все будет решаться в Трускавце. Поездку на запад Украины запланировали на 1-2 октября. Там и ожидается встреча депутатов "СН" с президентом Владимиром Зеленским.

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Пресс-служба партии уже говорила, что в обсуждении заявлены кадровые вопросы. Но речь шла все же о перестановках в Кабмине. А теперь большая вероятность, что в этом блоке обсудят и работу Дмитрия Разумкова. Тем более, что самого спикера на "серьезный разговор" никто так и не позвал. Глава парламента полон уверенности: если бы поехал – обсуждение его отставки могло бы обернуться совсем по-другому.

"Это, возможно, могло бы поменять расстановку сил", – уточняет он.

Что ждут от президента

Так или иначе, до встречи с президентом многие "слуги" принимать конкретное решение по Разумкову не хотят. Поэтому посчитать голоса "СН" до выступления президента в Трускавце представляется малореалистичным занятием.

Сам Владимир Зеленский до сих пор хранит молчание. Хотя из Офиса президента все же можно услышать критику Разумкова. Например, Михаил Подоляк в недавнем интервью призвал спикера "не сидеть на двух стульях". Но этих сигналов с Банковой депутатам, видимо, мало. И, скорее всего, они хотят убедиться в позиции Офиса по отставке Разумкова при личной встрече с Зеленским.

Ведь карты спутало еще и заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, который уверял в нормальных отношениях между главой государства и спикером парламента. В Офисе фактически подтвердили, что они не организовывали отставку Разумкова.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной Рады. Зеленский и спикер парламента имеют нормальные отношения и каждый выполняет свою функцию", – сказал спикер главы государства в эфире телеканала "Украина 24".

Действительно, депутаты "СН", которые равняются строго на президента, ждут более четкой позиции по Разумкову, чем инцидент с подписными листами главы фракции Давида Арахамии.

Такая логика действует на практике, например, с ротациями в Кабинете министров. Вопрос отложили до встречи в Трускавце.

"Для фракции решающей будет позиция президента. То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров", – заявил депутат "СН" Александр Качура.

То же самое может сработать и в случае вопроса по судьбе Разумкова. И только когда такой маяк "зажжется" – "Слуга народа" сможет посчитать свои "за" и "против", трезво оценив шансы на политическую рокировку.