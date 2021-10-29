СМИ: соратник Фирташа, объявляемый в розыск, появился в Офисе президента Украины

В своем время Дмитрий Торнер натворил дел в Молдове и сбежал в Украину, а у нас даже чуть не стал депутатом

Торнер (справа), приближенный Фирташа (слева), неожиданно побывал в ОПУ. Коллаж "Сегодня"

Соратник бизнесмена Дмитрия Фирташа Дмитрий Торнер, которого разыскивали власти Молдовы, был замечен в Офисе президента Украины в феврале этого года. Об этом узнали журналисты "Схем", пишет Радио Свобода.

В распоряжении журналистов оказалось фото посещения ОПУ Торнером 3 февраля этого года.

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Торнер возле ОПУ. Фото: "Радио свобода"

Также журналисты выяснили, что незадолго до этого визита он был снят с международного розыска, а уголовное производство по использованию поддельных паспортов было закрыто в Украине.

Кто такой Дмитрий Торнер

Гражданин Молдовы и России Торнер входит в близкое окружение Дмитрия Фирташа. Он даже был рядом с бизнесменом на заседании австрийского суда, где слушалось дело о возможной экстрадиции в США. Торнера также называли вероятным переговорщиком Фирташа якобы в вопросах поиска компромата на ДжоБайдена – в обмен на усилия тогдашней администрации Дональда Трампа по предотвращению его экстрадиции.

Торнер (справа) с Руди Джулиани, адвокат Трампа

А еще Дмитрий Торнер пытался попасть в Верховную Раду на парламентских выборах в 2019 году. НО его планы сорвались: тогда МВД и СБУ заявили, что этот кандидат от "ОПЗЖ" на самом деле гражданин Молдовы по имени Дмитрий Некрасов и скрывается от международного правосудия. Правоохранители открыли уголовное производство и попросили ЦИК снять его с выборов.

Украинские следователи выяснили, что Торнер сбежал из молдавской тюрьмы, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии: пять внутренних и четыре зарубежных. С ними он незаконно пересекал украинскую границу, но пограничники обнаружили подделку.

В самой Молдове еще в 2003-2004 годах тогда еще Некрасова осудили по ряду статей: хищение имущества в особо крупных размерах, мошенничество, деятельность, связанная с наркотиками, а также похищение или повреждение документов. Торнер почти сразу скрылся с места ограничения свободы и был объявлен Молдовой в розыск.

Напомним, в июне против Дмитрия Фирташа СНБО ввел санкции. Его активы в Украине блокировали, запретили пользование недрами, и теперь он не может вывести деньги из страны.

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Сам бизнесмен отрицает все обвинения. Адвокат Фирташа говорил, что тот не знал о решении СНБО и не мог его оспорить.