Скандал с новогодним поздравлением: сержанту ВСУ приказали праздновать с Зеленским

В Мариинский дворец к президенту пришло много украинских героев, но не все по своей воле

Наталия Борисовская сидела рядом с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

В новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского нашли "зраду": сержанта ВСУ Наталию Борисовскую пользователи Сети обвинили в том, что приняла участие в сьемках президентского обращения. Она жестко ответила всем недоброжелателям и намекнула, что якобы не рвалась туда, но был приказ.

Об этом она написала в Facebook.

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Девушку засыпали в Сети гневными сообщениями, мол военнослужащая "зашкварилась" участием в новогодних сьемках главы государства.

"Все, ставлю точку в этой вакханалии по "зраде". Мне, конечно, льстит, что вы видите в моем лице "легализацию" целого президента, но лучше "еб*те" мозги тем, кто за него голосовал. Оказывается, я была героем на войне только тогда, когда была по вкусу политическим предпочтениям. Ну а так, я предатель целого государства. Алё, ГБР, здесь нужно по измене мне повестку ве*ать", – написала Борисовская.

Борисовская на новогоднем поздравлении Зеленского

Военнослужащую еще поразило то, что новогоднее обращение президента смотрели те, кто его ненавидит. А также она намекнула, что на новогоднем празднике в Мариинском дворце оказалась по приказу начальства.

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"Готова освободить место "героя на войне" для недовольных… Ах, бл*ть, забыла, вы же свое отвоевали, сейчас война у Facebook. Я все выдержу, но искренне надеюсь, что весь этот ср*ч без всякой конструктивной логики и не знание внутренней кухни армии (что такое приказ и как его выполнять) не перейдет на настоящих Героев Украины, которые были рядом со мной", – подчеркнула она.

В другой своей публикации подтвердила, что якобы пошла к Зеленскому по приказу командиров.

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"Друзья" удаляются… Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и то было распоряжение, ну что сказать…", – подчеркнула Борисовская.

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