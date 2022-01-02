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Скандал с новогодним поздравлением: сержанту ВСУ приказали праздновать с Зеленским

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 января, 16:39
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В Мариинский дворец к президенту пришло много украинских героев, но не все по своей воле
Наталия Борисовская сидела рядом с Зеленским. Коллаж "Сегодня"
Наталия Борисовская сидела рядом с Зеленским. Коллаж "Сегодня"

В новогоднем поздравлении президента Владимира Зеленского нашли "зраду": сержанта ВСУ Наталию Борисовскую пользователи Сети обвинили в том, что приняла участие в сьемках президентского обращения. Она жестко ответила всем недоброжелателям и намекнула, что якобы не рвалась туда, но был приказ.

Об этом она написала в Facebook.

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Девушку засыпали в Сети гневными сообщениями, мол военнослужащая "зашкварилась" участием в новогодних сьемках главы государства.

"Все, ставлю точку в этой вакханалии по "зраде". Мне, конечно, льстит, что вы видите в моем лице "легализацию" целого президента, но лучше "еб*те" мозги тем, кто за него голосовал. Оказывается, я была героем на войне только тогда, когда была по вкусу политическим предпочтениям. Ну а так, я предатель целого государства. Алё, ГБР, здесь нужно по измене мне повестку ве*ать", – написала Борисовская.

Борисовская на новогоднем поздравлении Зеленского

Военнослужащую еще поразило то, что новогоднее обращение президента смотрели те, кто его ненавидит. А также она намекнула, что на новогоднем празднике в Мариинском дворце оказалась по приказу начальства.

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"Готова освободить место "героя на войне" для недовольных… Ах, бл*ть, забыла, вы же свое отвоевали, сейчас война у Facebook. Я все выдержу, но искренне надеюсь, что весь этот ср*ч без всякой конструктивной логики и не знание внутренней кухни армии (что такое приказ и как его выполнять) не перейдет на настоящих Героев Украины, которые были рядом со мной", – подчеркнула она.

В другой своей публикации подтвердила, что якобы пошла к Зеленскому по приказу командиров.

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"Друзья" удаляются… Если нет понимания, что я действующая военнослужащая и то было распоряжение, ну что сказать…", – подчеркнула Борисовская.

Новый год-2022

  • В этот раз речь президента проходила не стандартно на фоне елки, а в Мариинском дворце в компании большого количества выдающихся людей. Он говорил не о достижениях власти, а о людях, на которых держалась страна в 2021-м.
  • Офис президента обнародовал имена всех присутствующих гостей, которые снялись в новогоднем поздравлении президента. Там были спортсмены, врачи, пилоты, медики, военнослужащие и многие другие, кто чем-то отличился в прошлом году.
  • А журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

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2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
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