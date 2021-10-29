Шарий с женой приехали в Россию – фото у Кремля

Пока блогера ищут в Украине и подозревают в госизмене, он в отличном настроении в стране-агрессоре

Шарий на Красной площади. Коллаж "Сегодня"

Скандальный блогер и журналист Анатолий Шарий, который находится в розыске, вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве.

Соответствующие снимки они опубликовали в Facebook.

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Так, Шарий засветился неподалеку от резиденции Путина – Кремля.

Блогер в хорошем настроении. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Ольга Шарий развлекается в Москве. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шария ищут в Украине