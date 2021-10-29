Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Шарий с женой приехали в Россию – фото у Кремля

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
29 октября, 14:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока блогера ищут в Украине и подозревают в госизмене, он в отличном настроении в стране-агрессоре
Шарий на Красной площади. Коллаж "Сегодня"
Шарий на Красной площади. Коллаж "Сегодня"

Скандальный блогер и журналист Анатолий Шарий, который находится в розыске, вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве.

Соответствующие снимки они опубликовали в Facebook.

Реклама

Так, Шарий засветился неподалеку от резиденции Путина – Кремля.

Блогер в хорошем настроении. Фото: facebook.com/anatolijsharij

А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Ольга Шарий развлекается в Москве. Фото: facebook.com/bondarenkoolyaa

А Шария ищут в Украине

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

29 октября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром труда Украины назначен Михаил Каскевич...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,01
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

153 289

заболело за неделю в Украине

+34%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять