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Раздавал деньги и устроил войну с аграриями. Что делал Антон Поляков перед смертью на округе в Чернигове

Репортаж
Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
11 октября, 08:42
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Журналист "Сегодня" поехала на Черниговщину пообщаться с жителями города о покойном нардепе и нашла его дом
Село Киенка, в котором до депутатства жил Антон Поляков с женой и двумя дочерьми / Коллаж "Сегодня"
Село Киенка, в котором до депутатства жил Антон Поляков с женой и двумя дочерьми / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Антон Поляков, о смерти которого стало известно в ночь с 7-го на 8-е октября, был мажоритарщиком по 206-му избирательному округу. В него входит часть Новозаводского района Чернигова, а также несколько десятков населенных пунктов. В основном, это сёла и посёлки городского типа: Любеч, Репки, Брусилов, Пески, Павловка, Седнев, Новоселовка, Киенка. В последнем семья Поляковых имеет дом.

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Поселился на своём округе еще до депутатства

Киенка находится в 10 км от Чернигова. Доехать туда и обратно можно на прямой маршрутке за 8 гривен. Местные говорят, что молодежь ездит из села в областной центра на работу, ведь добираться быстро и удобно. Село немаленькое – население около двух с половиной тысяч человек. Инфраструктура типичная: все главные здания (администрация, дом культуры, школа, магазин) расположены в центре. А вокруг — частные дома и огороды.

В селе Киенка уже начали сбор урожая
В селе Киенка уже начали сбор урожая

Мы пытались сразу же найти путь к дому семьи политика. Прохожие показывали дорогу. Ориентиром был высокий жёлтый забор. Один из попутчиков заверил: "Вам сразу будет понятно, что это депутатский дом". Но на деле отыскать нужное жилище оказалось не так просто. Экстерьер на соседних улицах не впечатлял: некоторые хаты вовсе покосились от старости.

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Ветхие дома по соседству с домом народного депутата
Ветхие дома по соседству с домом народного депутата

За заборами лают собаки, кукарекают петухи, пасутся гуси. На пути часто встречались "мины" от крупного скота. Да и качество дорог оставляет желать лучшего. Кое-где проложен асфальт, но местами приходилось идти по бездорожью и спотыкаться через булыжники..

Дорога в селе Киенка Черниговской области
Дорога в селе Киенка Черниговской области

Проходящая мимо пенсионерка Тамара Михайловна с депутатом Поляковым не была знакома лично, но сориентировала, куда нужно повернуть. Говорит, его дом находится ближе к полю. Место тихое, отдалённое от суеты, а рядом выезд на киевскую трассу. Поэтому сюда и переезжают из крупных городов. Столица под рукой.

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И действительно: особняк расположен в окружении двухметрового забора их каменных блоков практически посреди поля. Дома вокруг есть, но между ними расстояние в десяток метров и высокая трава, которую не косили с лета.

Земельный участок вокруг дома семьи Поляковых
Земельный участок вокруг дома семьи Поляковых

Сооружение не помпезное, но достаточно ухоженное. Судя по записям в декларации, которую Поляков подавал в НАПК, площадь дома составляет почти 125 м², а весь участок — чуть более десяти соток. Земля в этом месте стоит в среднем 5-6 тысяч долларов за десятую часть гектара.

По информации соседей, семья Поляковых заселилась в новострой 3-4 года назад, еще до того, как Антон Эдуардович пошёл в политику. Сейчас там живут его жена и две дочери. За высоким забором просматривается навес для барбекю, батут и сооружение, похожее на беседку или детский домик.

Рядом с входной калиткой был припаркован автомобиль — Nissan Qashqai синего цвета 2021-го года выпуска. В декларации это транспортное средство не числится. Вполне вероятно, что просто не успели внести свежую покупку в документ. По нашим источникам, иномарку пригнали из-за границы, она была куплена с салона. Зарегистрировали машину буквально месяц назад по этому же адресу. То есть, она принадлежит либо самому Полякову, либо его жене Галине. Вероятно, женщина была дома, но общаться с журналистами не захотела.

Автомобиль, который принадлежит семье Антона Полякова
Автомобиль, который принадлежит семье Антона Полякова

Со всеми здоровался и не задирал нос

Многих односельчан новость о смерти Антона Полякова повергла в шок. О нём в Киенке отзываются как о простом и порядочном молодом человеке. Например, житель села Владимир вспомнил, как пару лет назад по-соседски помогал тогда ещё предпринимателю Антону:

"Однажды помог ему машину вытолкать, когда он еще не был депутатом. Он жил возле меня, застрял. Дело было зимой. У него тогда ещё машинка такая маленькая была... мини... забыл, как называется".

В этом году старшая дочь нардепа пошла в первый класс сельской школы, и Антон Поляков материально помог учебному заведению:

"Когда ребенок идет в школу – родители скидываются на ремонт. По слухам, он дал 100 тысяч на класс. Но я не знаю точно".

Ещё один коренной житель, пенсионер Алексей говорит, что тоже знал политика лично:

"Раз шесть с ним здоровались. Вот так, как с вами разговаривал, когда он приезжал. Отличный мужик, можно сказать, веселый такой. В 33 года здоровый, симпатичный, крепкий мужчина. Никогда не ставил пальцы веером, нет. Я все хотел задать вопрос, что надо бы что-то в Киенке сделать, мы ж за него голосовали, но так я с ним и не поговорил об этом. Медпункт у нас недостроенный, хотелось бы, чтоб он помог нам с этими местными делами".

Закрытая амбулатория в Киенке
Закрытая амбулатория в Киенке

"Пусть он будет депутатом, пусть он будет министром, да хоть президентом — просто по-человечески жалко его. Молодой такой, ему ещё жить и жить. 33 года — все впереди. Политика — это грязное дело. У нас ни с чем никто не разберётся. Мы за него голосовали, хотели изменений. Но мы их уже ни от кого не дождёмся", — дополняет мужа Валентина.

Их соседка на вопрос, что Поляков как депутат сделал для округа, пожимает плечами. Говорит, за политикой не следит:

"Кого-то там он собирал, его с тортом встречали, но я знать не знаю и видеть не видела. Как человек он мне ничего плохого не сделал и хорошего тоже", — отрезала женщина.

Из дома напротив подхватывает мужчина среднего возраста :

"Он пробыл немного в кресле депутата, не успел еще раскрутится", — резюмирует местный.

Черниговцы не могут попасть в приемную из-за ремонта

На сайте Верховной Рады у народного депутата Антона Полякова указаны два адреса приёмных для избирателей: в Киеве и Чернигове. Вторая расположена на третьем этаже административного здания, по соседству с Управлением труда и соцзащиты, Департаментом соцполитики и другими структурами. На выходных здание закрыто, но охранник сказал, что и в будние в штаб-квартиру депутата не попасть. Из-за ремонта на этаже всем пришлось съехать.

В этом здании был офис депутата-мажоритарщика
В этом здании был офис депутата-мажоритарщика

О том, что политику искали новый офис для встреч с избирателями, подтвердили и источники из окружения депутата. Пару месяцев они работали дистанционно, общались с гражданами в телефонном режиме или встречались с ними где-то в городе.

За пару дней до смерти Поляков вступил в конфликт с аграриями

За комментариями редакция сайта "Сегодня" обращалась к городскому главе Чернигова Владиславу Атрошенко. Но его помощник объяснил, что народный депутат больше занимался вопросами сельской местности, поэтому им "комментировать нечего". Также собеседник добавил, что виделись Атрошенко и Поляков нечасто:

"Не было особой коммуникации. Возможно, общее участие на каких-то мероприятиях государственных, не более".

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко / Фото: Facebook vladatroshenko
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко / Фото: Facebook vladatroshenko

Поговорить о местной политики с жителями областного центра тоже оказалось нелегко. Многие люди, особенно старшего возраста, не идут на контакт, относятся к собеседнику даже с какой-то опаской. А молодые убегают под предлогом "я спешу".

Пенсионерка Анна Николаевна, вытирая слезы, вспоминает о Полякове. Говорит, познакомилась с ним на улице, он тогда вел избирательную кампанию и ходил с агитацией. Дал ей брошурку с программой, пообщался. Женщина говорит, что хотела попросить у депутата лампочку для подъезда, чтобы вкрутить и вспоминать, как о подарке.

Интересными подробностями по поводу политической деятельности депутата, которая могла спровоцировать очередной конфликт, рассказал еще один черниговец.

"Я слышал, он там недавно в селе Колычовка с кем-то боролся, с земельщиками. Там что-то хотели засаживать возле водоема, так он там дело (уголовное производство. – Ред.) начал открывать. То ли это совпадение, то ли нет... кто его знает. Но через пару дней его не стало".

Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий гибели 33-летнего политика. Также напомним, в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

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