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Продажа земли, ТСК по "вагнеровцам" и самолеты на Закарпатье: "слуги" рассказали "Сегодня", чем гордятся в 2021 году

Эксклюзив
Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Сегодня Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
31 декабря, 05:50
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Представители монобольшинства поделились, какие законопроекты и решения в уходящем 2021-м они считают ключевыми
Депутаты хвастаются своими лучшими предложениями в парламенте / Коллаж "Сегодня"
Депутаты хвастаются своими лучшими предложениями в парламенте / Коллаж "Сегодня"

В преддверии Нового года принято подводить итоги того, что было сделано в году уходящем. Сайт "Сегодня" пообщался с представителями монобольшинства и узнал, какими законодательными инициативами они особенно гордятся в 2021 году.

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Открытие рынка земли

Депутат от фракции "Слуга народа" и по совместительству заместитель главы аграрного комитета Верховной Рады Степан Чернявский говорит о земельной реформе как о ключевом решении за год:

"Закон о рынке земли был одним из законов, который мы приняли, и я уверен, что он позволит развитие экономики, развитие сельхозпроизводителей. Это поможет обеспечить продовольственную безопасность страны и ускорит развитие сельской отрасли".

Такого же мнения и его однопартиец Сергей Швец:

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"Успехом этого созыва я считаю принятие земельной реформы. Это самая главная история".

Вагнергейт

Марьяна Безуглая— главная ответственная за работу ТСК по "вагнергейту". Она поделилась успехами в работе над законом о разведке и оборонных закупках, а также похвалилась результатами работы следственной комиссии.

"Если отбросить все эти политические комментарии и дискуссии, то обнародование такого отчета, которое состоялось впервые в истории парламента, является следствием работы с информацией такого уровня секретности, при этом мы опубликовали его как на украинском, так и на английском, для наших партнеров, в частности, напомню, что была реакция Европы и санкции в отношении ЧВК Вагнера. Мы сейчас прорабатываем вопросы передачи этой проработанной базы данных в международные институции. Нужно двигаться дальше", — сказала Безуглая сайту "Сегодня".

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Молодежная политика

Александр Санченко в президентской фракции отвечает за молодежное направление. Поэтому главным достижением считает свой законопроект.

"Это законопроект 3718, я целый рэпчик о нем сделал, это об основных принципах молодежной политики. Мы его в этом году приняли. И он уже начал воплощаться, на 2022 год мы заложи деньги на создание Молодежного фонда. Часть средств пойдет в Молодежный фонд, вроде Культурного фонда – это поддержка направления проектов молодых людей. В следующем году уже этот фонд заработает, заложено 45 млн гривен. Это конкретная история, являющаяся законом, предусматривающим много всего: это комплексное развитие участия молодежи, это молодежные советы при Кабмине, при органах местного самоуправления, это о развитии молодежной инфраструктуры, молодежные центры, которые начнут свое развитие со следующего года, и Молодежный фонд", — хвастается депутат.

Индустриальные парки

Дмитрий Кисилевский​​​​​​ с гордостью говорит о говорит развитии промышленности и создании специально обустроенной территории для деятельность в сфере научных исследований, информации и телекоммуникаций. В комментарии специально для "Сегодня" нардеп говорит:

"Очень важным шагом в этом году было принятие законопроекта об индустриальных парках. Это первая из трех законодательных инициатив, которая призвана запустить этот важный инструмент экономического развития. Ведь до этого индустриальные парки в Украине существовали, но только на бумаге. А тем временем, у всех наших соседей со всех сторон, которые нас окружают и дружественных, и враждебных, индустриальные парки работают, приносят пользу их экономике. Например, в Венгрии 30% ВВП создается в индустриальных парках. Вся промышленность Турции вообще в индустриальных парках просто выращена".


Юрий Камельчук тоже выступает за инновации как лучшее решение в 2021 году.

"Дія City, индустриальные парки — я уверен, это то, что может дать наибольший толчок для развития IT-отрасли, для украинской экономики и для привлечения тех компаний, которые пока работают за рубежом, но присматривались к Украине. Теперь точно, учитывая обстоятельства налогообложения , они захотят сюда прийти", — объясняет Камельчук.

Самолеты в Ужгороде

Одним из самых многозадачных членов "Слуги народа" можно назвать Николая Тищенко. Он одновременно исполняет обязанности заместителя главы фракции и возглавляет закарпатскую ячейку партии. Говорит, радоваться в 2021 есть чему:

"Я горжусь тем, что был одним из тех, кто сделал закон об УБД (участнике боевых действий) и более 3 тысяч наших героев получили льготы и социальные все стандарты, которых они заслуживают. И сегодня общество и государство повернулись к ним лицом. Потом я очень горжусь законом о внутренних водных путях, который дал возможность дать стандарты пользования нашими украинскими реками. Сегодня появляются новые рабочие места, реками идут те же баржи с топливом. Такого не было больше 30 лет".

Достижениями на посту доверенного "слугами" лидера Закарпатья политик называет и открытие аэропорта в Ужгороде. Говорит, что "закарпатцы впервые за долгое время увидели самолет".

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