Повторили под копирку: как Зеленский презентовал "украинский айфон"

Во время мероприятия Diia.Summit зал Палаца спорта гудел не только обсуждениями новых услуг приложения "Дія", но и необычным стилем главы государства. Как только президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену, все обратили внимание на его костюм. В таком виде первая персона государства не часто появляется публично.
Привыкли видеть в формальном костюме
Последние несколько недель Зеленский часто появляется на публике. В основном его можно увидеть на встречах с лидерами иностранных государств. Деловые переговоры подкрепляются соответствующим имиджем: строгий костюм черного цвета, белоснежная рубашка и галстук. В таком наряде он встречал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и приветствовал в Мариинском дворце президента Франции Эммануэля Макрона.
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На волне инноваций
На презентации новых возможностей приложения "Дія" Владимир Александрович выступил перед зрителями в одежде smart casual. Это стиль, который совмещает в себе собранность и повседневный комфорт. Более расслабленный, но все же сдержанный. Так одеваются студенты или работники офиса, от которых не требуют придерживаться строгого дресс-кода.
На Зеленском была темная футболка, серый брючный костюм правильной посадки и желтые кеды.
Команда имиджмейкеров таким образом попыталась подать идею, что президент Украины — гибкий, прогрессивный и амбициозный лидер, который идет в ногу со временем и всегда на "ты" с гаджетами.
По задумке специалистов, через свой внешний вид он показывает, что как бы на одной волне молодежью и новыми технологиями, мол, "я не тот отставший консерватор из прошлого века". Такой ход должен был вызвать доверие как к самому Зеленскому, так и к продукту, о котором он говорит. А в следствии — желание скачать "Дію" и пользоваться современным сервисом.
Кстати, на все мероприятия, связанны с этим приложением и темой диджитализации Зеленский одевается подобном стиле "без галстука". Например, пару дней назад в белой футболке и пиджаке он был на встрече с представителями ІТ-индустрии.
Где-то мы уже это видели
Заметно, что у Офиса президента определенно были четкие референсы самого конфенц-зала, где выступал Зеленский. Громадный экран, приглушенный свет, неформальный стиль — все это очень напоминает презентации новой продукции компании известного производителя "яблок". Гарант точно подсмотрел идею выступления у генерального директора компании "Apple" Тима Кука.
Он даже вел себя похоже: представлял новые "фишки" "Дії" не сразу, а по очереди, "подогревая" интерес публики. Будто бы глава государства вышел презентовать "украинский айфон".
Очевидное сходство увидели не только мы, но и YouTube-поисковик. По запросу "презентация айфона" он одним из первых предлагает видео мероприятия с Зеленским.
Кстати, мы собрали ключевые заявления Зеленского на саммите о приложении "Дія".
И проанализировали образ и главные тезисы выступления Первой леди Елены Зеленской.
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