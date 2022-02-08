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Повторили под копирку: как Зеленский презентовал "украинский айфон"

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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8 февраля, 16:23
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Имидж президента Украины напомнил стиль гендиректора известной корпорации
Владимир Зеленский на презентации обновлений приложения "Дія" / Коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский на презентации обновлений приложения "Дія" / Коллаж "Сегодня"

Во время мероприятия Diia.Summit зал Палаца спорта гудел не только обсуждениями новых услуг приложения "Дія", но и необычным стилем главы государства. Как только президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену, все обратили внимание на его костюм. В таком виде первая персона государства не часто появляется публично.

Привыкли видеть в формальном костюме

Последние несколько недель Зеленский часто появляется на публике. В основном его можно увидеть на встречах с лидерами иностранных государств. Деловые переговоры подкрепляются соответствующим имиджем: строгий костюм черного цвета, белоснежная рубашка и галстук. В таком наряде он встречал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и приветствовал в Мариинском дворце президента Франции Эммануэля Макрона.

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Зеленский в деловом костюме на встречах с лидерами иностранных государств / Коллаж "Сегодня"
Зеленский в деловом костюме на встречах с лидерами иностранных государств / Коллаж "Сегодня"

На волне инноваций

На презентации новых возможностей приложения "Дія" Владимир Александрович выступил перед зрителями в одежде smart casual. Это стиль, который совмещает в себе собранность и повседневный комфорт. Более расслабленный, но все же сдержанный. Так одеваются студенты или работники офиса, от которых не требуют придерживаться строгого дресс-кода.

На Зеленском была темная футболка, серый брючный костюм правильной посадки и желтые кеды.

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Президент выступил перед зрителями в одежде неформального стиля / Скриншот
Президент выступил перед зрителями в одежде неформального стиля / Скриншот

Команда имиджмейкеров таким образом попыталась подать идею, что президент Украины — гибкий, прогрессивный и амбициозный лидер, который идет в ногу со временем и всегда на "ты" с гаджетами.

По задумке специалистов, через свой внешний вид он показывает, что как бы на одной волне молодежью и новыми технологиями, мол, "я не тот отставший консерватор из прошлого века". Такой ход должен был вызвать доверие как к самому Зеленскому, так и к продукту, о котором он говорит. А в следствии — желание скачать "Дію" и пользоваться современным сервисом.

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Кстати, на все мероприятия, связанны с этим приложением и темой диджитализации Зеленский одевается подобном стиле "без галстука". Например, пару дней назад в белой футболке и пиджаке он был на встрече с представителями ІТ-индустрии.

Владимир Зеленский общается с "айтишниками" / Фото: пресс-служба ОПУ
Владимир Зеленский общается с "айтишниками" / Фото: пресс-служба ОПУ

Где-то мы уже это видели

Заметно, что у Офиса президента определенно были четкие референсы самого конфенц-зала, где выступал Зеленский. Громадный экран, приглушенный свет, неформальный стиль — все это очень напоминает презентации новой продукции компании известного производителя "яблок". Гарант точно подсмотрел идею выступления у генерального директора компании "Apple" Тима Кука.

Он даже вел себя похоже: представлял новые "фишки" "Дії" не сразу, а по очереди, "подогревая" интерес публики. Будто бы глава государства вышел презентовать "украинский айфон".

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор компании Apple Тим Кук / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор компании Apple Тим Кук / Коллаж "Сегодня"

Очевидное сходство увидели не только мы, но и YouTube-поисковик. По запросу "презентация айфона" он одним из первых предлагает видео мероприятия с Зеленским.

Два идентичных по стилистике мероприятия путает даже поисковик / Скриншот
Два идентичных по стилистике мероприятия путает даже поисковик / Скриншот

Кстати, мы собрали ключевые заявления Зеленского на саммите о приложении "Дія".

И проанализировали образ и главные тезисы выступления Первой леди Елены Зеленской.

Больше о приложении, которое разработало Минцифры :

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