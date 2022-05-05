После освобождения Шарий поблагодарил генпрокурора Венедиктову

Скандальный блогер постит видео из испанских баров

Венедиктова прокомментировала дело Шария / Коллаж "Сегодня"

Задержанный в Испании российский пропагандист Анатолий Шарий, которого в Украине обвиняют в госизмене, пока доволен развитием событий вокруг своей персоны. Он даже поблагодарил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову сразу после того, как суд отпустил его домой.

Свою благодарность Шарий, отпущенный испанским судьей на подписку о невыезде, разместил на Telegram-канале.

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Суть вопроса

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала, что еще очень рано радоваться аресту Шария, поскольку процедура его выдачи нашей стране может затянуться на годы.

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"Гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции. Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – написала Венедиктова.

В итоге подозреваемый высоко оценил данный пост, написав, что генпрокурор "лучшая".

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А затем продемонстрировал видео в испанском баре, что должно было доказать, что у него нынче все хорошо.

Ситуация