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А как же Сейшельские острова? Мы узнали, где отдыхают депутаты на зимних каникулах – фото

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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12 января, 05:20
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В этом году праздничный отпуск в парламенте стал рекордно длинным
Народным депутатам выпал шанс отдохнуть на праздники / Коллаж "Сегодня"
Народным депутатам выпал шанс отдохнуть на праздники / Коллаж "Сегодня"

Комитет избирателей Украины посчитал, что в этом году у народных депутатов самые длинные зимние каникулы. Перерыв между пленарными заседаниями составляет целых 38 дней — рекорд за последние 10 лет. И это при том, что такой отдых парламентарии организовали собственноручно еще в декабре, проголосовав за изменения в календарном плане. Так чем же занимались политики на праздники и где они отдыхали — выяснил сайт "Сегодня".

Карпатский отдых

Президент Украины Владимир Зеленский отпраздновал Рождество на отечественном горнолыжном курорте Буковель. По его примеру любоваться красотами Карпат поехали многие "слуги народа".

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Правда, в сети активно плодились слухи о президентском вояже на Сейшельские острова. Но Зеленский опроверг их снимком на рабочем месте после длительного молчания.

Депутат монобольшинства Мария Мезенцева в своем Instagram похвасталась, что за день откатала 5 трасс, несмотря на боль в стопе из-за старой травмы.

"Не многие знают, что у меня был период, когда я училась ходить заново. иногда при спортивных нагрузках об этом напоминает незначительная боль", поделилась Мезенцева с подписчиками.

Мария Мезенцева каталась на лыжах в Буковеле / Коллаж "Сегодня"
Мария Мезенцева каталась на лыжах в Буковеле / Коллаж "Сегодня"

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Ее коллега Марина Бардина отдыхала неподалеку — в Яремче. У себя на странице она постила снежные пейзажи и никакого экстрима. Остановилась Бардина в уютном лодже из дерева. Цена за сутки за такой домик составляет 2600 гривен для двоих.

Марина Бардина наслаждается зимним отдыхом в Яремче / Коллаж "Сегодня"
Марина Бардина наслаждается зимним отдыхом в Яремче / Коллаж "Сегодня"

Фото с подписью: "Снег. Горы. Наши горы" выложить в соцсеть и "слуга народа" Виталий Безгин. Правда, точную геолокацию не указал. На снимке он в худи с красноречивой надписью на латинице, которая переводится как "очень хорошо".

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Виталию Безгину хорошо отдыхается на горных склонах / Фото: Facebook
Виталию Безгину хорошо отдыхается на горных склонах / Фото: Facebook

На лыжи встала депутат "Оппозиционной платформы — За жизнь" Наталья Королевская. В сети выложило целое видео своего спуска со склона.

Наталья Королевская покоряет горные вершины / Скриншот Facebook
Наталья Королевская покоряет горные вершины / Скриншот Facebook

Депутат фракции "Батькивщина" Алена Шкрум вместе с мужем-"слугой народа" Дмитрием Наталухой поехали на каникулы за границу. Уже в путешествии у Шкрум случился конфуз — 2-го января перестал работать телефон. Вскоре политик извинилась за то, что не смогла никому ответить на поздравления потому, что они "немного потерялись где-то за полярным кругом".

Алена Шкрум и Дмитрий Наталуха с друзьми осваивают лыжи за полярным кругом / Фото: Facebook
Алена Шкрум и Дмитрий Наталуха с друзьми осваивают лыжи за полярным кругом / Фото: Facebook

Каникулы в столице

Не каждый политик готов выставлять в сеть счастливые фото с курортов. А может, те, кто не показывал снимки, действительно никуда и не ездил.

"Слуга народа" Александр Качура показывал фолловерам, как проводит время в столице с супругой Екатериной и двухлетней дочерью Златой. Судя по фото, они вместе наряжали елку, гуляли по Софийской площади и ходили на экскурсию по Мариинскому парку. Депутат написал, что ближе и историей города планировал познакомиться целый год.

Александр Качура провел каникулы дома с семьей / Коллаж "Сегодня"
Александр Качура провел каникулы дома с семьей / Коллаж "Сегодня"

Глава парламента Руслан Стефанчук тоже гулял под гирляндами на Софиевской и делал семейные фото под главной елкой страны.

Семья Стефанчуков и новогодняя елка на Софиевской площади / Фото: Facebook
Семья Стефанчуков и новогодняя елка на Софиевской площади / Фото: Facebook

В теплом семейном кругу

Зе-депутат Галина Янченко вместе с мужем и детьми наведалась к бабушке супруга. За столом вся семья в одинаковых свитшотах, на которых изображены олени, елки и снежинки.

Галина Янченко чтит семейные традиции / Фото: Facebook
Галина Янченко чтит семейные традиции / Фото: Facebook

Роман Лозинский из фракции "Голос" поехал отмечать Рождество к родителям во Львов. Правда, у них в семье заведено отмечать рождение Иисуса Христа 7-го января, за что депутат попытался оправдаться перед читателями в сети:

"Каюсь, в этом году празднуем не с миром. Один из последующих лет обязательно перейдем на 25 декабря! Признаюсь, кутья густая. И традиционно, свет Рождественской звезды отражает Вифлеемский огонь мира, проехавший десятки позиций наших воинов".

Роман Лозинский за семейным столом / Фото: Facebook
Роман Лозинский за семейным столом / Фото: Facebook

Дома отмечала Сочельник и представительница фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Накануне она сломала ногу, но это не помешало накрыть традиционный стол с постными блюдами и сладкой кутьей из сухофруктов.

Ирина Геращенко не отказалась от приготовления традиционных блюд, несмотря на травму / Коллаж "Сегодня"
Ирина Геращенко не отказалась от приготовления традиционных блюд, несмотря на травму / Коллаж "Сегодня"

Праздник по всем канонам

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сделала селфи на фоне празднично убранного стола с 12-ю блюдами. Видно, что она готовилась к Святому вечеру с самого утра: кутья, вареники, голубцы, холодец, жаркое сами себя не приготовят. Правда, не верится, что всем этим Кравчук наслаждалась в одиночестве, ведь стулья на фото пустуют.

Также стоит заметить, что на праздник политик надела вышиванку.

Евгения Кравчук и ее 12 блюд / Фото: Facebook
Евгения Кравчук и ее 12 блюд / Фото: Facebook

В вышиванке первую звезду встречал и нардеп от "Европейской солидарности" Андрей Парубий. Нельзя не отметить и тематическую посуду с зимними орнаментами, которой он сервировал стол и традиционные угощения. На фото спикер прошлого парламентского созыва сидит с отцом.

Андрей Парубий с отцом за праздничным столом / Фото: Facebook
Андрей Парубий с отцом за праздничным столом / Фото: Facebook

Время для релакса

Ярослав Юрчишин из "Голоса" и "слуги народа" Александр Ковальчук и Георгий Мазурашу похвастались формой и показали неприкрытый одеждой торс. Юрчишин вместе с сыновьями провел каникулы в тепле — отдыхали в курортном городе Дахаб в Египте. Ковальчук показал фото из бассейна под открытым небом, в котором они бесстрашно плескаются всей семьей. А Мазурашу рассказал, как принимал душ у наших разведчиков в Донецкой области.

Депутаты с голым торсом поздравляют с Рождеством Христовым / Коллаж "Сегодня"
Депутаты с голым торсом поздравляют с Рождеством Христовым / Коллаж "Сегодня"

Хотя депутаты немного рано раскрыли все козыри — впереди крещение и купание в проруби. Там-то все политики и покажут возможности духа и тела.

Напомним, что следующее заседание парламента после затяжных гуляний состоится 25 января. А пока нардепы не приступили к работе, можем вспомнить, что они успели сделать в течение 2021-го и какими решениями особенно гордятся. Об этом читайте в материале "Личные итоги депутатов 2021 года: Наливайченко – студент в 55 лет, а у Гончаренко – "мужской разговор" с сыном".

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