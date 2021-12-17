Новый перл от Гогилашвили – закурил во время интервью

При этом интервью проходило в закрытом помещении

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"

Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили позволил себе покурить во время интервью журналистам издания "Бабель".

При этом интервью проходило в закрытом помещении.

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Александр Гогилашвили дает интервью

Скандальный зам