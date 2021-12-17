Новый перл от Гогилашвили – закурил во время интервью

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"
Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили позволил себе покурить во время интервью журналистам издания "Бабель".
При этом интервью проходило в закрытом помещении.
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Александр Гогилашвили дает интервью
Скандальный зам
- Как известно 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
- Из его биографии известно, что Александр Гогилашвили родился в Грузии, а начал свою трудовую карьеру в детском сад в Ростове-на-Дону (Россия). С 1995 по 1996 год он работал воспитателем.
- В сентябре 2019 года Гогилашвили получил должность замминистра внутренних дел. Он занимался вопросами наркопреступности и реабилитации наркозависимых.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
- Днем 13 декабря Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.