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Новый охранник? Лещенко мешал журналистам задать вопрос Данилову – видео

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
10 ноября, 20:18
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Секретарь СНБО Алексей Данилов и Сергей Лещенко вместе выходили из здания Офиса президента
Журналисту не дали задать вопрос
Журналисту не дали задать вопрос / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист издания "Новое издание", Владимир Самарский пытался задать вопрос нардепу Алексею Данилову касательно экс-министра МВД Арсена Авакова, однако он отказался отвечать на вопрос, ссылаясь на то, что он его не знает.

Кроме того, от общения с журналистом его всячески ограничивал Сергей Лещенко. Бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" встал между камерой и секретарем СНБО, пытаясь прервать общение.

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"Можно комментарий?", – обратился журналист, на что Гончаренко спросил: – "Это Шарий?". Журналист ответил, что это "Новое издание". Также он попросил, чтобы политик сам решал, кто с кем будет общаться. Кроме этого, журналист посоветовал Сергею Лещенко заняться железной дорогой.

Напомним, что президент Украины проинспектировал железную дорогу и даже был за рулем поезда.

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