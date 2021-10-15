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Новый неожиданный вау-образ Юлии Мендель: похожа на Ани Лорак

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 октября, 11:36
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Юлия подписала изображение многозначительной фразой
В новом образе Юлия Мендель напоминает певицу Ани Лорак / Коллаж "Сегодня"
В новом образе Юлия Мендель напоминает певицу Ани Лорак / Коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, а ныне колумнист проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" Юлия Мендель экспериментирует со своим образом. Нынче она предстала в стиле, который напоминает один из обликов певицы Ани Лорак.

Фото нового образа Мендель выложила на своих страницах в соцсетях. Юлия подписала изображение фразой "Боль позволяет почувствовать силу".

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Юлия Мендель в новом образе
Юлия Мендель в новом образе

Чуть ранее на своих страницах в соцсетях Юлия выкладывала свое фото в шикарном черном вечернем платье.

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