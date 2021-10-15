Новый неожиданный вау-образ Юлии Мендель: похожа на Ани Лорак

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, а ныне колумнист проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" Юлия Мендель экспериментирует со своим образом. Нынче она предстала в стиле, который напоминает один из обликов певицы Ани Лорак.
Фото нового образа Мендель выложила на своих страницах в соцсетях. Юлия подписала изображение фразой "Боль позволяет почувствовать силу".
Чуть ранее на своих страницах в соцсетях Юлия выкладывала свое фото в шикарном черном вечернем платье.
После Банковой
- Напомним, 9 июля Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины.
- В новом информационном сезоне проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" Юлия Мендель комментирует события, происходящие в Украине и мире.
- Ранее она присоединилась к команде "Большая деолигархизация", которая выходила на телеканалах "Украина" и "Украина 24". К сожалению, программа была закрыта из-за несоответствия принятого законопроекта 5599 конституционным нормам.
- Также Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.