Новый неожиданный вау-образ Юлии Мендель: похожа на Ани Лорак

Юлия подписала изображение многозначительной фразой

В новом образе Юлия Мендель напоминает певицу Ани Лорак / Коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, а ныне колумнист проекта "Реальная политика с Евгением Киселевым" Юлия Мендель экспериментирует со своим образом. Нынче она предстала в стиле, который напоминает один из обликов певицы Ани Лорак.

Фото нового образа Мендель выложила на своих страницах в соцсетях. Юлия подписала изображение фразой "Боль позволяет почувствовать силу".

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Юлия Мендель в новом образе

Чуть ранее на своих страницах в соцсетях Юлия выкладывала свое фото в шикарном черном вечернем платье.

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