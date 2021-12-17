Народный депутат Качура где-то потерял зуб (видео)

Отсутствие переднего зуба обнаружилось во время записи новогоднего поздравления

Во время сельфи Качура не улыбался, а с журналистами потерял бдительность / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от провластной партии "Слуга народа" Александр Качура поздравил журналистов с наступающим Новым годом. Во время записи видеопоздравления выяснилось, что нардеп не имеет одного переднего зуба.

Поздравление

"Поздравляю всех журналистов с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам хорошо отдохнуть от депутатов, потому что вы, наверное, уже устали по кулуарам за нами бегать и задавать вопросы. А с некоторыми вы встретиться на отдухе, вы точно их будете контролировать", – отметил Качура.

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Поздравление журналистов с Новым годом от нардепа Качуры

Во время записи видео стало заметно, что у народного депутата нет минимум одного переднего зуба. Вежливые журналисты не стали расспрашивать Качуру, где же он его потерял.

Правда Качуры