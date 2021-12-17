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Народный депутат Качура где-то потерял зуб (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 19:21
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Отсутствие переднего зуба обнаружилось во время записи новогоднего поздравления
Во время сельфи Качура не улыбался, а с журналистами потерял бдительность / Коллаж "Сегодня"
Во время сельфи Качура не улыбался, а с журналистами потерял бдительность / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от провластной партии "Слуга народа" Александр Качура поздравил журналистов с наступающим Новым годом. Во время записи видеопоздравления выяснилось, что нардеп не имеет одного переднего зуба.

Поздравление

"Поздравляю всех журналистов с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам хорошо отдохнуть от депутатов, потому что вы, наверное, уже устали по кулуарам за нами бегать и задавать вопросы. А с некоторыми вы встретиться на отдухе, вы точно их будете контролировать", – отметил Качура.

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Поздравление журналистов с Новым годом от нардепа Качуры

Во время записи видео стало заметно, что у народного депутата нет минимум одного переднего зуба. Вежливые журналисты не стали расспрашивать Качуру, где же он его потерял.

Правда Качуры

  • Александр Качура активно ведет свой телеграм-канал "Правда Качури", на котором сообщает интересные факты из жизни Верховной Рады.
  • Например, кулуары парламента из-за прожекторов новой телестудии телеканала "Рада" он сравнил с туалетами в ночных клубах.
  • Также он первый сообщил, что СБУ изучает информацию о возможном наличии гражданства США у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и депутата от "Голоса" Киры Рудик.

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