Намечается бунт? В Раде разгорелся спор о принудительной вакцинации депутатов

С 15 ноября в парламенте будут действовать жесткие карантинные ограничения для нардепов

Не все нардепы готовы мириться с новыми карантинными ограничениями в парламенте / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада решила подать пример в борьбе с коронавирусом. 2-го ноября депутаты проголосовали за постановление № 6154, исходя из которого который парламентарий обязуется посещать рабочее место, предъявив паспорт вакцинации либо отрицательный ПЛЦ-тест. В крайнем случае, должна быть справка о том, что политик перенес болезнь не более, чем полгода назад.

Как на это реагируют народные избранники – узнали журналисты сайта "Сегодня".

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На собственной шкуре

Есть политики, которые тяжелые последствия болезни испытали на себе. Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев говорит, что постановление поддержал безоговорочно, а большинство людей из его политсилы уже вакцинировались.

"Антивакцинаторам я ничего говорить не буду. Каждый сам решает. Но надо понимать, что от ковида можно и умереть из-за того, что эта болезнь иногда может быть смертельной. Я был в той группе высокого риска", — сказал Арьев в комментарии "Сегодня".

Личный пример

Представительница фракции "Голос" в парламенте Кира Рудык двумя рукам "за" вакцинацию. Говорит, что это решение поддержала вся политсила:

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"Мы считаем, что если власть создает правила для людей, она, прежде всего, должна своим примером показывать, что эти правила работают также в Верховной Раде. Мы считаем, что это абсолютно нормально, чтобы доступ народных депутатов к рабочему месту был ограничен, если они не вакцинированы или не имеют ПЦР-теста. И, в конце концов, это хороший стимул заставить вакцинироваться тех, кто еще не успел за полгода этого сделать".

Лучше поздно, чем никогда

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Алексей Кучеренко, который представляет в парламенте "Батькивщину", тоже поддерживает решение о введение антиковидного контроля за депутатами.

"Надо было гораздо раньше его принять. Когда ты становишься депутатом Верховной Рады, ты уже меньше должен рассказывать о своих свободах, ты должен действовать в рамках государственной политики. Особенно, если ты у власти и входишь в монокоалицию. Если власть, министры, президент приняли такое решение, то первые, кто должен выполнять его, это депутаты провластной политсилы. Иначе как можно управлять страной, если вы не можете навести порядок в таком принципиальном вопросе", — сказал нардеп, намекая на своих коллег из "Слуги народа".

Пошел против течения

Один из главных антивакцинаторов монобольшинсва — Юрий Камельчук. На голосовании за постановление о карантинных мерах в Раде он нажал красную кнопку. Жалуется, что документ препятствуют работе невакцинированным парламентариям:

"Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать самостоятельно, как ему лечиться, какие лекарства применять, и не может подвергаться принуждению. Карантинные ограничения на самом деле не исправили ситуацию ни в прошлом году, ни в этом, ни в других странах, как мы наблюдаем. Поэтому здесь нужно оставить свободный выбор каждому руководителю предприятия: вводить ограничения или нет. А то, что сейчас внедряется, ведет к большому недовольству людей. И те, кто не вакцинирован или переболел, не имеют шансов нормально выполнять свои рабочие обязанности", — заявил "слуга народа".

Пассивный страйк

В словах депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александра Качного тоже читается протест против прививания:

"Если принято решение о том, чтобы вакцинировать всех и заставить всех вакцинироваться, в том числе, вопреки Конституции и законам Украины, значит, они хотят это делать и здесь. Поэтому все, кто против или за вакцинацию будут точно так же будучи депутатами, участвовать в этой всей катавасии".

Сам политик признается, что не вакцинировался. Говорит, что ни одному препарату не доверяет и ставит в пример другие страны:

"У нас эта вакцина не прошла никакие исследования. У нас не определены группы риска, у нас нет никаких фокус-групп, по которым изучаются последствия Но то, что мы видим по статистике, то страны, которые вакцинировались, так же болеют сейчас как и те, которые не провакцинировались. Процент одинаковый. Смертность приблизительно одинаковая", — утверждает Качный.

Примечательно, что на голосовании за постановление об ужесточении мер карантина в Раде Качный отсутствовал. Так же, как и все его коллеги по фракции ОПЗЖ. Отличился один Михаил Папиев. Но он решил оставить в покое свою карточку и не голосовать.