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"Кто из них Шмыгаль?!" Украинцы снова поразились сходству премьера с главой Евросовета (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
24 августа, 01:24
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У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Шарля Мишеля, помимо внешности, нашлись также похожие интересы и увлечения
Украинцы шутят над сходством Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля
Украинцы шутят над сходством Шарля Мишеля и Дениса Шмыгаля / Фото: Коллаж: Сегодня

Необыкновенное сходство во внешности украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Европейского Совета Шарля Мишеля украинцы обсуждают уже давно. Но особенно оно бросалось в глаза на саммите Крымской платформы, который проходил в Киеве.

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Об этом не преминули разразится шутками пользователи соцсетей и подхватили СМИ.

Шарль Мишель и Денис Шмыгаль на саммите Крымской платформы с Владимиром Зеленским
Шарль Мишель и Денис Шмыгаль на саммите Крымской платформы с Владимиром Зеленским

Похоже, не прочь пошутить над своим сходством с европейским политиком и сам Шмыгаль. После саммита они с Мишелем вместе с супругами посетили киевский оперный театр, о чем украинский премьер написал у себя в Telegram, выложив еще одно фото со своим "братом" по внешности.

Шарль Мишель и Денис Шмыгаль посетили с супругами Оперный театр / t.me/Denys_Smyhal
Шарль Мишель и Денис Шмыгаль посетили с супругами Оперный театр / t.me/Denys_Smyhal

"С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу", – подписал фото Шмыгаль.

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Соцсети и средства массовой информации тем временем также изощрялись в остроумии, публикуя забавные "задания", по типу определить, кто есть кто на фото или "помочь Зеленскому найти Шмыгаля", и называя Шарля Мишеля "двойником Шмыгаля".

Фотожаба "Инсайдер UA"
Фотожаба "Инсайдер UA"

Напомним, в Киеве в понедельник, 23 августа, прошел первый саммит Крымской платформы, на котором было сделано несколько важных заявлений и подписана декларация.

Мы также писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз устроила истерику на своем "шоу" по поводу Украины. В этот раз ее возмутило проведение в Киеве первого саммита Крымской платформы, который она назвала "русофобким шабашем".

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