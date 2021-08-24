"Кто из них Шмыгаль?!" Украинцы снова поразились сходству премьера с главой Евросовета (фото)

Необыкновенное сходство во внешности украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Европейского Совета Шарля Мишеля украинцы обсуждают уже давно. Но особенно оно бросалось в глаза на саммите Крымской платформы, который проходил в Киеве.
Об этом не преминули разразится шутками пользователи соцсетей и подхватили СМИ.
Похоже, не прочь пошутить над своим сходством с европейским политиком и сам Шмыгаль. После саммита они с Мишелем вместе с супругами посетили киевский оперный театр, о чем украинский премьер написал у себя в Telegram, выложив еще одно фото со своим "братом" по внешности.
"С Шарлем Мишелем одинаково сильно любим оперу", – подписал фото Шмыгаль.
Соцсети и средства массовой информации тем временем также изощрялись в остроумии, публикуя забавные "задания", по типу определить, кто есть кто на фото или "помочь Зеленскому найти Шмыгаля", и называя Шарля Мишеля "двойником Шмыгаля".
Напомним, в Киеве в понедельник, 23 августа, прошел первый саммит Крымской платформы, на котором было сделано несколько важных заявлений и подписана декларация.
Мы также писали, что российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз устроила истерику на своем "шоу" по поводу Украины. В этот раз ее возмутило проведение в Киеве первого саммита Крымской платформы, который она назвала "русофобким шабашем".