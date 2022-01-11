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Кто из лидеров фракций Рады больше всех заработал – названы суммы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 января, 17:00
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У некоторых депутатов должностной оклад получился одинаковым
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Из всех глав депутатских фракций в Верховной Раде больше всего за 2021 год заработала сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко – 582 783 грн.

Об этом сообщает 24 канал.

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Сопредседатель "Европейской солидарности" Артур Герасимов оказался на втором месте – 540 867 грн.

На третьем – лидер фракции "Голос" Александра Устинова (504 352 грн).

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко за год заработала 486 593 грн. Сопредседатели "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович – 485 425 грн и 465 579 грн соответственно.

Меньше всего заработал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 410 300 грн.

При этом должностной оклад у Бойко, Герасимова, Геращенко и Устиновой одинаковый – по 22 700 грн. У Тимошенко и Арахамии он составил 23 835 грн, у Рабиновича – 23 381 грн.

Также журналисты выяснили, сколько заработали за год глава политсовета и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (445 869 грн при окладе 22 700 грн) и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (546 058 грн при окладе 23 381 грн).

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Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
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