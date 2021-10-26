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Гордон в прямом эфире поспорил на две бутылки из-за Тищенко

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 22:07
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Журналист отвесил слуге народа несколько комплиментов, хотя ранее говорил о нем неприятные вещи
Гордон (слева) спорит с Головановым. Коллаж "Сегодня"
Гордон (слева) спорит с Головановым. Коллаж "Сегодня"

Журналист Дмитрий Гордон поспорил с ведущим телеканала "Украина 24" Василием Головановым на то, что за год сможет записать интервью с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко. Об этом он сказал в программе "Час Голованова".

"Я смотрю на Николая Тищенко и мне все больше хочется сделать с ним интервью. В люди вышел, уцелел. Я думаю, оно (интервью) будет пользоваться успехом, потому что там, где… Помните, в советское время был лозунг: там, где партия – там успех, там победа. Там, где Коля Тищенко – там успех и победа", – сказал он.

Журналист отметил, что власть добивается впечатляющих результатов, потому что одним из ее лидеров сейчас является Тищенко.

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В ответ Голованов возразил Гордону, мол, шансов у него на это интервью минимум, на что журналист ответил с уверенностью, что Тищенко "с удовольствием даст интервью".

"Готов (поспорить) на бутылку, что в ближайший год вы не запишите интервью с Тищенко", – сказал ведущий.

На это Гордон ответил, что ему дают интервью только очень умные люди, а они именно таковым и считает Тищенко.

"Поэтому я официально сейчас, пользуясь случаем, предлагаю Николаю Тищенко записать со мной интервью и я уверен, что он не откажется. Да, спорю на две (бутылки). С меня две, а с вас – одна", – сказал журналист.

Но ведущий захотел по-честному и поспорили на две бутылки, что бы не проиграл – они в прямом эфире зафиксировали это пожатием рук.

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"Не дайте мне, Николай Тищенко, проиграть две бутылки Василию Голованову. Будьте человеком", – с улыбкой добавил Гордон.

Почему Тищенко может не пойти на интервью к Гордону

  • В прошлом году Гордон заявил, что мог бы морально уничтожить Тищенко во время интервью. Журналист отметил, что такое интервью могло бы повеселить людей.
  • А в апреле этого года Гордон заявил, что Тищенко не место в политике. Такое жесткое высказывание было связано со скандальной вечеринкой нардепа во время локдауна.
  • В том же месяце в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" журналист говорил, что Тищенко нужно гнать: "У меня вопросы к партии "Слуга народа". Все депутаты пришли в Верховную Раду "на горбу" Владимира Зеленского. А теперь вы все решили, что великие и можете подставлять президента. Один – Николай Тищенко – устраивает пикники, и ваша фракция ничего с ним не делает. Вы чего? Его нужно пинком под ж*пу уже (гнать), чтобы он не позорил президента".

Как мы писали, накануне Тищенко попал в нелепую ситуацию с ценами на продукты. Нардеп покупает продукты на самом дорогом рынке в Киеве, но по каким-то смешным ценам.

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