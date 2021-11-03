Депутатам в Раде пришла важная установка по министрам – переписка из телефона

Депутатская группа "Доверие" ("Довіра") приведена в полную боевую готовность на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады – депутатов попросили поддержать увольнения министров.
Такую переписку из внутреннего чата депутатской группы опубликовал телеграм-канал "Через плечо".
"Уважаемые народные депутаты! Просьба от руководства группы всем обязательно быть в сессионном зале и максимально проголосовать за увольнение министров с должностей", – говорится в сообщении.
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Кандидаты на отставку из Кабмина
- Абрамовский Роман Романович – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Любченко Алексей Николаевич – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.
- Резников Алексей Юрьевич – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Уруский Олег Семенович – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Таран Андрей Васильевич – с должности министра обороны Украины.
Ротация в правительстве
Больше всего говорили об отставке министра обороны Тарана. С ним, как известно, уже все понятно: на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что президент Украины уже окончательно принял решение по преемнику Тарана. Изначально ходили разговоры о Верещук, но на арену вышел новый кандидат – Алексей Резников.
Также Давид Арахамия рассказывал, кого точно не коснутся перестановки в Кабмине. Он опроверг информацию об увольнении двух министров.