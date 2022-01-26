День рождения президента Зеленского: чем он запомнился в мировой истории

Сайт "Сегодня" покопался в архивах и нашел интересные факты о дате 25-го января 1978 года

День рождения президента запомнился еще несколькими событиями / Коллаж "Сегодня"

У президента Украины Владимира Зеленского скоро День рождения. Отмечать свой новый год он будет уже во вторник. Редакция "Сегодня" решила вспомнить, какие еще интересные события произошли в этот день на планете. Для этого перенесемся ровно на 44 года назад.

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Этот день в мировой истории

25-го января 1978 года:

вступила в силу поправка к Закону о предоставлении Шотландии и Уэльсу самоуправления: на консультативном референдуме этот закон должен был получить одобрение 40 процентов избирателей;

Мюриэль Хамфри Браун была назначена на должность Сенатора США на место своего умершего мужа Хьюберта Хамфри. Она была первой и единственной второй леди, служившей в Сенате Соединенных Штатов;

Супруги Хамфри с Дэвидом Дубински (1966 год) / Фото из открытых источников

Среднюю и Южную Швецию неожиданно завалило снегом, хотя накануне Шведская государственная метеослужба предсказала хорошую погоду без осадков;

в районе Хорольского гарнизона Приморского Края в России (тогда еще СССР) произошла катастрофа во время тренировочного полета на передачу топлива Ту-16З. Самолет с креном 20 градусов столкнулась с землей и взорвался. Весь экипаж погиб;

Фото заправщика Ту-16З / Фото из открытых источников

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Совет Министров Украинской УСР выдала постановление о дополнении Устава автомобильного транспорта таким положением:

"Грузоотправитель и грузополучатель обязаны создать здоровые и безопасные условия труда для водителей автотранспорта в пунктах погрузки и разгрузки в соответствии с правилами, нормами охраны труда, техникой безопасности, санитарией и гигиеной".

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Кто еще родился 25 января

Кроме Владимира Александровича, эта дата стала знаменательной для многих известных личностей. Например, Владимир Высоцкий. Известный советский бард, поэт и актёр, появился на свет 25 января 1938 года.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы быть 84 года / Фото: Sputnik

Украинская певица Тина Кароль (настоящее имя — Татьяна Григорьевна Либерман) тоже готовиться заказывать на этот день именинный торт.

Известная украинская певица Тина Кароль / Фото: salvemusic.com.ua

В их компанию можно отнести и актрису Викторию Булитко. Она родилась в 1983 году в Запорожье. Является участницей "Дизель Шоу", а также играет в спектаклях в театре на Подоле.

Витория Булитко одна из самых узнаваемых украинских актрис / Фото: Facebook

В 1957 году родился Луис Гаравито по прозвищу "La Bestia" и "Tribilín". Он — колумбийский насильник и серийный убийца. В 1999-м местные органы судебной власти признали его виновным в изнасиловании и убийстве 138 мальчиков.

Преступник из Колумбии, которого признали виновным в серийных убийствах / Фото: MURDERS.NET

Увидел мир 25 января 1932 года и вор в законе Евсей Агрон. Его жизнь началась в тогдашнем Ленинграде, затем семья переехала в США. Там Агрона охрестили королем рэкета и он стал грозой коммерсантов с Брайтон-Бич.

Евсей Агрон со второй супругой Майей Розовой / Фото: Прайм Крайм

Что скажут звезды

Знак зодиака у президента Украины — Водолей. Эти люди надежные и коммуникабельны, легко находят общий язык со всеми. Но в то же время их характеру присуща подверженность прихотям. Они неэффективны и легко отвлекаются, хотя и осознают важность выполняемой работы. Если Водолей почувствует, что окружающие его не понимают, он может стать холодными и отстраненными.

По китайскому календарю Владимир Александрович рожден в год Огненной Красной Змеи. Рожденные с ним в один день мужчины обладают общими особенностями: имеют много друзей, всегда готовы прийти на помощь и дать дельный совет. Но они не приспособлены к быту.

А вот календарь друидов говорит, что рожденные 25 января могут гордится своим постоянством, лояльностью, интеллигентностью, логикой и аналитическим умом.