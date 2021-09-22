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Андрей Богдан возвращается? В Верховной Раде для него есть вакансия

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 сентября, 19:28
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Есть информация, что соответствующее предложение подала фракция "Слуга народа"
Есть информация, что кандидатуру Андрея Богдана подали в Аппарат Верховной Рады / Коллаж "Сегодня"
Есть информация, что кандидатуру Андрея Богдана подали в Аппарат Верховной Рады / Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан может вернуться на государственную службу – возглавить Аппарат Верховной Рады. Соответствующее предложение вроде подала фракция "Слуга народа".

Такую информацию предоставил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время прямого эфира на телеканале "Прямой" .

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"Я уже видел эту информацию в средствах массовой информации. Я как-то не был к ней готов. Хотя предложение тоже неплохое. Он давно, с 2018 года, был приобщен к избирательной кампании, много кого из народных депутатов он привел в команду, в том числе Давида Арахамию. Поэтому я думаю, что он также поддерживает это. Плюс опыт большой на государственной службе – Офис президента возглавлял. Хорошая кандидатура", – с улыбкой заявил Разумков во время эфира.

Конфликт с Зеленским

  • Напомним, что Андрей Богдан возглавлял Офис президента Украины с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года.
  • Ранее Зеленский рассказывал, как поссорился с Богданом. По его словам, он даже хотел сделать Богдана генеральным прокурором, но впоследствии заметил, что его соратника власть портит, делает конфликтным.
  • Позже Богдан ответил Зеленскому, что президент за четыре месяца превратил в посмешище власть в стране.

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