Журналіст розповів, що робили Зеленський та Єрмак у держдачі на Прикарпатті

Відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України, минула рівно половина терміну, але глава держави вирішив не звітувати перед українцям про пройдений шлях, а поїхав на ювілей голови ОП. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
"Рівно два роки і шість місяців тому, 20 травня 2019 року, Володимир Зеленський посів найвищу посаду в державі. Однак президент не записав відео про цю подію з якоюсь розповіддю про пройдений шлях, не виступив зі звітом. Верховний головнокомандувач не прокоментував виступу ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби", – написав він.
За словами Бутусова, свій "політичний екватор" Зеленський проводить, за даними наших джерел, у президентській резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області, де серед друзів скромно відзначає свій день народження голова офісу президента Андрій Єрмак.
"День народження Єрмака – 21 листопада, Єрмаку виповниться 50 років, у нього теж екватор. Сподіваюся, вони вчасно вилетять до Києва, адже у неділю День Гідності та Свободи", – резюмував він.
Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Зеленський у перший день зими звернеться до українців.
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"Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, "winter is coming?" – йдеться у повідомленні.
Що обіцяв Зеленський українцям
- Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.
- Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.
- Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.
- Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".
- Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.
Зеленський та Єрмак
Президента України Володимира Зеленського разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком помітили увечері 16 листопада в одному із київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії і Герцеговини.
Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" розповів, що коли він залишить свою посаду, голова його Офісу Андрій Єрмак теж піде з політичної арени.