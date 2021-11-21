Журналіст розповів, що робили Зеленський та Єрмак у держдачі на Прикарпатті

Президент проігнорував звіт перед українцями

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Відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України, минула рівно половина терміну, але глава держави вирішив не звітувати перед українцям про пройдений шлях, а поїхав на ювілей голови ОП. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Рівно два роки і шість місяців тому, 20 травня 2019 року, Володимир Зеленський посів найвищу посаду в державі. Однак президент не записав відео про цю подію з якоюсь розповіддю про пройдений шлях, не виступив зі звітом. Верховний головнокомандувач не прокоментував виступу ексначальника ГУР Міноборони Василя Бурби", – написав він.

За словами Бутусова, свій "політичний екватор" Зеленський проводить, за даними наших джерел, у президентській резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області, де серед друзів скромно відзначає свій день народження голова офісу президента Андрій Єрмак.

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"День народження Єрмака – 21 листопада, Єрмаку виповниться 50 років, у нього теж екватор. Сподіваюся, вони вчасно вилетять до Києва, адже у неділю День Гідності та Свободи", – резюмував він.

Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що Зеленський у перший день зими звернеться до українців.

"Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) всі народні депутати та глядачі трансляції Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням Володимира Зеленського до співгромадян. Як там було у класика, "winter is coming?" – йдеться у повідомленні.

Що обіцяв Зеленський українцям

Узаконити народовладдя – щоб кожен українець міг брати участь у політичному житті країни, головним чином через референдум.

Узаконити імпічмент та зняти недоторканність із президента, нардепів, суддів, а також запровадити можливість відкликання парламентаріїв.

Завершити війну на Донбасі – ще один пункт обіцянок Зеленського, чия програма також декларувала повернення полонених українців та тимчасово окупованих територій.

Посадити корупціонерів, захищати українську мову, запровадити медичне страхування, дбати про зростання економіки та зробити "дзеркальні дороги".

Ще серед обіцянок нового гаранта – "працювати по совісті" та обіймати посаду президента не довше одного терміну.

Зеленський та Єрмак

Президента України Володимира Зеленського разом із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком помітили увечері 16 листопада в одному із київських пабів під час перегляду футбольного матчу відбору на чемпіонат світу 2022 року між збірними України та Боснії і Герцеговини.

Зеленський в ефірі телеканалу "1+1" розповів, що коли він залишить свою посаду, голова його Офісу Андрій Єрмак теж піде з політичної арени.