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Життя агента ФСБ Литвиненка оцінили в 100 тисяч євро – рішення ЄСПЛ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 вересня, 16:33
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Європейський суд з прав людини завершив розгляд позову до Росії за отруєння Олександра Литвиненка
Смертельну дозу полонію Олександр Литвиненко отримав у 2006 році / Колаж "Сьогодні"
Смертельну дозу полонію Олександр Литвиненко отримав у 2006 році / Колаж "Сьогодні"

Росія несе відповідальність за смерть в 2006 році колишнього співробітника ФСБ, який перейшов в опозицію і отримав підданство Великобританії Олександра Литвиненка. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив, що російська держава має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тисяч євро в якості компенсації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Суд прийшов до висновку, що РФ була відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка у Великобританії. Суд постановив, що російська влада не провела ефективне внутрішнє розслідування, яке здатне привести до встановлення фактів, виявлення та покарання винних у вбивстві ", – випливає з прес-релізу суду, поширеного у вівторок.

При цьому вказується, що Москва відмовилася надати суду документи внутрішнього розслідування, проведеного в Росії. Також вона не змогла спростувати версію європейських слідчих про причетність держави до справи.

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Справа Литвиненка

  • Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко втік з Росії з родиною до Великобританії в 2000 році після порушення проти нього декількох кримінальних справ.
  • У 2001 році британський уряд надав йому політичний притулок, як людини, що переслідується на батьківщині.
  • За непідтвердженими даними, Литвиненко співпрацював з британською розвідкою MI6, якій передавав відомості про російську мафію в Європі і її зв'язках з чиновниками РФ.
  • Литвиненко спілкувався з колишнім підприємцем Борисом Березовським, який вважався ворогом президента РФ Володимира Путіна.
  • 1 листопада 2006 року після того, як Литвиненко випив чай в готелі разом з колишнім співробітником Головного управління охорони РФ Андрієм Луговим (надалі – депутатом Держдуми від ЛДПР), Олександр відчув себе погано і був госпіталізований з променевою хворобою.
  • 23 листопада 2006 року Литвиненко помер.
  • 24 листопада вчені з Британського агентства охорони здоров'я офіційно оголосили, що Литвиненко помер від радіоактивного зараження. У його аналізах були виявлені сліди радіоактивного полонію-210.
  • МЗС Росії розкритикувало висновки британського розслідування, назвавши його непрозорим і висловивши жаль стосовно політизації суто кримінальної справи.

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