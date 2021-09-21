Життя агента ФСБ Литвиненка оцінили в 100 тисяч євро – рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини завершив розгляд позову до Росії за отруєння Олександра Литвиненка

Смертельну дозу полонію Олександр Литвиненко отримав у 2006 році / Колаж "Сьогодні"

Росія несе відповідальність за смерть в 2006 році колишнього співробітника ФСБ, який перейшов в опозицію і отримав підданство Великобританії Олександра Литвиненка. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив, що російська держава має виплатити його вдові Марині Литвиненко 100 тисяч євро в якості компенсації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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"Суд прийшов до висновку, що РФ була відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка у Великобританії. Суд постановив, що російська влада не провела ефективне внутрішнє розслідування, яке здатне привести до встановлення фактів, виявлення та покарання винних у вбивстві ", – випливає з прес-релізу суду, поширеного у вівторок.

При цьому вказується, що Москва відмовилася надати суду документи внутрішнього розслідування, проведеного в Росії. Також вона не змогла спростувати версію європейських слідчих про причетність держави до справи.

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Справа Литвиненка