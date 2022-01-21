Жінок "врятують" від армії – Єрмак дав доручення Міноборони

Також висловився і прем’єр-міністр України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс президента зобов'язав Міністерство оборони України розглянути питання про скасування обов'язкового військового обліку жінок.

Таку відповідь надав голова ОП Андрій Єрмак на запит народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, заявив сам нардеп у себе в телеграм-каналі.

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Відповідь від прем'єра

Також, за словами Гончаренка, надійшла відповідь і від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Прем'єр сказав, що направив до Міністерства юстиції та Міністерства оборони доручення щодо розгляду питання скасування обов'язкової постановки на військовий облік жінок.

При цьому сам нардеп сказав, що тиждень тому він подав до Верховної Ради законопроєкт із цього питання.

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Що відбувається

17 грудня набрав чинності наказ Міністерства оборони України, який затверджує список спеціальностей та професій, які є підставою для того, щоб жінки, які їх отримали, були взяті на військовий облік.

Як повідомлялося, постановою КМУ від 1994 року передбачалося близько 40 професій/спеціальностей, які були підставою для взяття жінок на військовий облік.

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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Міністерство оборони скоротити список професій з обов'язковим військовим обліком для жінок. На його думку, новий список спеціальностей та професій є недостатньо обґрунтованим та надто широким.

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