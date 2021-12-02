Чи чекати на наступи РФ на Донбасі – командувач ООС дав прогноз

Павлюк вважає, що без Росії бойовики на Донбасі не здатні на наступальні операції

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз на непідконтрольній Україні території не спостерігається підготовка формувань до якихось наступальних дій. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк.

За його словами, на Донбасі відбувається зараз планова, системна підготовка.

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"Планові заходи, організаційні заходи, де підрозділи замінюють один одного, виходять на полігон, готуються. Нічого не змінюється протягом останніх років, тому що таких видимих питань проведення наступальних дій ми не бачимо. Так, ми вивчаємо досконально, відпрацьовуємо різні варіанти, але на цей момент, що чітко видно угруповання, яке завтра наступатиме, – ми не бачимо", – розповів він.

Також він розповів про те, що угруповання ЛДНР не можуть робити якихось дій самостійно, без підтримки Росії.

"На мою думку, вони самостійно не здатні проводити широкомасштабні дії. Можливо – концентрація на певному напрямку та спроба заволодіти певним плацдармом на тактичному рівні. Вони найімовірніше не підуть на це, враховуючи ті епізоди, які були у 2014-15 році – лише після заходу регулярних частин збройних сил РФ вони були здатні на якісь наступальні дії. І то концентрація на одному невеликому, обмеженому напрямку", – зазначив він.

У грудні очікується прорив у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі за підсумками переговорів між президентами США, Росії та України. Про це йдеться у нашій статті .

Загроза вторгнення РФ

Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку на кордоні з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що в США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.

Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки , на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.

Що думає Путін

Говорячи про можливість введення військ Росії на територію України президент РФ Володимир Путін сказав, що про це говорили ще на початку року, і цього не сталося.

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