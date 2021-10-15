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Навіть Зеленський приїхав подивитися: як виглядає перше "Нове село" в Україні (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
15 жовтня, 20:58
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Голова держави підкреслив, що цей проєкт дасть можливість місцевим мешканцям отримувати близько ста різних послуг
Проект у Шульгинці почали в червні 2021. Фото: колаж "Сьогодні"
Проект у Шульгинці почали в червні 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час робочої поїздки до Луганської області президент Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією пілотного проекту "Нове село" у Шульгинській територіальній громаді.

Про це йдеться на сайті президента.

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Що відомо

  • Проєкт у Шульгинці розпочали у червні 2021 року, а восени проєкт уже був запущений.
  • Він включає Центр надання адміністративних послуг, де можна отримати майже сто адмінпослуг, відділення "Нової пошти", аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики.
  • В Шульгинці також запрацював перший в Україні Центр культурних послуг для громади, який було створено на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють новітня бібліотека, зони для тренінгів та семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

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Зеленський заявив, що сьогодні почалася реалізація великої і важливої реформи для України.

"Рік тому ми проїхали Україною, побачили, у якому стані наші села, селища й чого там немає. Простіше сказати, що там є – і це можна порахувати на пальцях. Але для життя, для реалізації своїх прагнень і для того, щоб проводити правильно час і відчувати себе в селі так само, як і в столиці чи будь-якому місті нашої держави, – немає нічого. Тому перед вами пілот – початок реалізації реформи українського села", – зазначив Володимир Зеленський.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

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Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Що відомо про проект "Нове село"

Загалом, запланована реалізація таких проектів у 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 – на Херсонщині, тобто у громадах, які розташовані вздовж лінії дотику на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а згодом – і по всій Україні. Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.

Раніше ми повідомляли, що в рамках "Великого будівництва" Зеленського в Сєвєродонецьку побудують масштабний хірургічний комплекс.

Також нагадаємо, в Кривому Розі завершується ремонт на стадіоні "Спартак".

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