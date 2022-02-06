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СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. Путін відмовився

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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6 лютого, 15:15
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Конференція пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof
У конференції візьмуть участь близько 35 глав держав та урядів.
У конференції візьмуть участь близько 35 глав держав та урядів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мюнхенській конференції з безпеки візьмуть участь федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також близько 35 глав держав і урядів.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa.

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Хто приїде

Також зазначається, що організатори розраховують на участь віцепрезидента США Камали Харріс, приїзд якої ще не підтверджений формально. При цьому зі США прилетять держсекретар Ентоні Блінкен та 30 членів Конгресу.

У конференції передбачається участь, зокрема, глави МЗС Німеччини Анналени Бербок та міністра оборони Крістіни Ламбрехт. Окрім цього, організатори очікують на прибуття президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, а також голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

При цьому від Китаю у конференції братиме участь міністр закордонних справ Ван I (можливо у віртуальному режимі). Також обговорюється приїзд президента Франції Емманюеля Макрона.

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Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: securityconference.de.
Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: securityconference.de.

Відмова Путіна

Своєю чергою президент Російської Федерації Володимир Путін відмовився приїжджати до Мюнхена. При цьому голова конференції Вольфганг Ішингер зазначив, що не відкидає виступу президента РФ у режимі відеоконференції.

"Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію в листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить лише від неї", – сказав він.

Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?

Мюнхенська конференція з безпеки – це щорічна конференція, що проводиться у Мюнхені (Німеччина) з 1962 року. До 1993 року називалася Конференцією з військових питань і проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, з 1998 року фінансується урядом Німеччини.

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Цього року конференція пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof у Мюнхені з дотриманням протиепідемічних заходів. Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2000 осіб, зараз дозволено не більше 600 осіб.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало нещодавно інформацію про те, що Володимир Путін хоче здійснити державний переворот в Україні, взяти під контроль великі міста, створити "народну раду" та приєднати Україну до союзної держави РФ та Білорусі. При цьому ФСБ уже "готовить проросійські групи для розгортання в Україні".

РФ розмістила приблизно 115-тисячну армію поблизу кордонів з Україною. Нещодавно з'явились нові супутникові знімки російської техніки неподалік кордонів України та на території окупованого Криму.

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