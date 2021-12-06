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Зеленського загубить Сатурн. Астролог спростував ворожіння мольфарки – новий прогноз

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 грудня, 18:26
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Астролог дав Зеленському лише один варіант, як утриматися при владі
Наприкінці лютого Сатурн входить до дому влади і тут не можна допускати фатальних помилок / Колаж "Сьогодні"
Наприкінці лютого Сатурн входить до дому влади і тут не можна допускати фатальних помилок / Колаж "Сьогодні"

На одному з українських телеканалів гуцульська мольфарка Марія Цвилінів передбачила звільнення Володимира Зеленського зі своєї посади раніше закінчення президентського терміну. Однак мольфарка не розкрила секрету, коли саме це може статися і що підштовхне до такого рішення. Відомий астролог Влад Росс у коментарі "Сьогодні" розповів, що саме може занапастити президента Зеленського.

Таке розташування планет

"Його можуть скинути, влаштувати переворот, якийсь Майдан. У Зеленського проблема велика – доки він не прибере Єрмака, його можуть скинути. Небезпека перевороту і те, що він може втратити владу, може зробити фатальну помилку – у березні-квітні 2022 року. Може початися ще з лютого. Тобто – лютий-березень-квітень. У цей період Сатурн входить у будинок влади. А Сатурн – це планета повалення, падіння", – зазначив "Сьогодні" Влад Росс.

Варіант залишитись при владі є, але для цього потрібно звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака.

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"У Зеленського більше шансів утриматися, але за умови, що він не припуститься помилки – залишить Єрмака, який приречений. Єрмак зустрів свій ювілей у період затемнення. Вважається, що якщо людина зустріла свій день народження на затемнення, а він зустрів його в орбіті затемнення , яке сталося 19 листопада, то така людина фактично приречена, навіть перебуваючи при владі. Тобто, протягом півроку у неї станеться така ситуація, що хоче вона чи не хоче, вона буде повалена. Тому якщо Зеленський триматиметься за Єрмака, то і його можуть скинути", – пояснив зв'язок між тим, що відбувається на Банковій та на небі, Влад Росс.

На думку Росса, з погляду розташування зірок, найреальніший час повалення: кінець лютого – початок березня.

Ранні прогнози

У 2016 році Росс щодо ситуації на Донбасі сказав: "Передумови до перемир’я були восени 2016 року. Але на відміну від року Мавпи, наступний рік Півня – більш войовничий. Півень – це символ війни. Тільки-но в правління вступить Півень – ситуація може загостритися. Відповідно, інтенсивність боїв на Донбасі, особливо в першій половині року, може істотно підвищитися".

Збулися висновки Росса щодо надання Україні безвізу: "Ближче до травневих свят чи літа українцям потрібно готуватися до того, що вони не платитимуть 35 євро за візу до Євросоюзу". Нагадаємо, на початку 2017 року Україна отримала безвіз.

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Про потрясіння 2018 року, коли Порошенко оголосив військовий стан, Росс говорив: "Потрясіння можуть проявитися особливо восени 2018-го – в цей час почнеться протистояння білого і чорного місяців. Буде вкрай нестабільна ситуація, в цілому".

Навколо Єрмака

  • Увечері 1 грудня у Києві пройшли одразу дві акції протесту проти президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака. Вони закінчилися мирно, проте з висуванням низки вимог, жодна з яких поки що не виконана.
  • Чи буде продовження "вуличної політики", з'ясовував портал "Сьогодні".
  • Водночас у країні обговорюють тему провалу спецоперації з доставки в Україну групи найманців ПВК "Вагнер". На телеканалах виступають звільнені розвідники, які впевнені, що провал стався з вини Офісу президента.
  • Окремо розгортається скандал зі святкуванням Єрмаком свого 50-річчя у державній резиденції у селищі Гута Івано-Франківської області. Згідно з розслідуванням "Української правди", для перевезення гостей були задіяні гелікоптери ДСНС.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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