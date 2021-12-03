Зеленський вперше поговорив з Орбаном — що Україна запропонувала Угорщині

Український президент чекає на прем'єр-міністра Угорщини Орбана в гості

Перший особистий контакт вже відбувся / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу Києва. Тим не менш, Зеленський запросив главу уряду Угорщини приїхати з візитом до нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України у Twitter.

Реклама

Привітання та запрошення

"30-річчя визнання Угорщиною незалежності України та встановлення дипвідносин стало гарною нагодою вперше поговорити з Віктором Орбаном. Поки що телефоном, але впевнений, що особиста зустріч стане новим поштовхом у взаєминах України та Угорщини. Запросив прем'єр-міністра відвідати Україну у 2022 році ", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Гострі питання