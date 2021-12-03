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Зеленський вперше поговорив з Орбаном — що Україна запропонувала Угорщині

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 19:05
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Український президент чекає на прем'єр-міністра Угорщини Орбана в гості
Перший особистий контакт вже відбувся / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Перший особистий контакт вже відбувся / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу Києва. Тим не менш, Зеленський запросив главу уряду Угорщини приїхати з візитом до нашої країни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України у Twitter.

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Привітання та запрошення

"30-річчя визнання Угорщиною незалежності України та встановлення дипвідносин стало гарною нагодою вперше поговорити з Віктором Орбаном. Поки що телефоном, але впевнений, що особиста зустріч стане новим поштовхом у взаєминах України та Угорщини. Запросив прем'єр-міністра відвідати Україну у 2022 році ", – йдеться у повідомленні Зеленського.

Гострі питання

  • Після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року відносини між Україною та Угорщиною погіршилися.
  • У розпал війни на Донбасі навесні 2014 року Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.
  • "Угорці, які проживають у Карпатському регіоні, мають право на подвійне громадянство, на права національної спільноти та на автономію. Становище 200 тисяч угорців, що живуть в Україні, надає цьому питанню особливої гостроти", наголосив Віктор Орбан під час виступу в парламенті у травні 2014 року.
  • 2020 року депутати від партії Орбана "Фідес" назвали обшуки СБУ в угорському благодійному фонді на Закарпатті політично мотивованими та пообіцяли звернутися до міжнародного суду.
  • На тлі всіх цих гострих питань невідомо, чи прийме Орбан запрошення. Рік тому Зеленський вже запрошував до Києва з візитом Віктора Орбана. Відповідне запрошення було передано главою МЗС України Дмитром Кулебою, коли він був в Угорщині. Проте запрошення залишилося без відповіді.

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