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Зеленський побачиться з Байденом – в ОП назвали дату

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
10 листопада, 14:55
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Україна вже готується до заходу, щоправда, він відбудеться в онлайн-форматі
Зеленський і Байден побачаться, але не наживо. Колаж "Сьогодні"
Зеленський і Байден побачаться, але не наживо. Колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президент Володимир Зеленський 9-10 грудня візьме участь у Саміті лідерів за демократію, який скликає американський лідер Джо Байден. Про це він повідомив під час візиту до США.

Він провів зустрічі у Вашингтоні з політичним директором Міністерства закордонних справ Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру, колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором.

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Також Єрмак обговорив з американським та британським дипломатами розвиток обороноздатності України, енергетичну безпеку країни, виклики для Європи у зв'язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2", можливі кроки щодо відновлення свободи судноплавства у районі Чорного та Азовського морів.

Глава ОПУ повідомив, що Україна готується до Саміту лідерів за демократію, та сказав, що Зеленський теж у ньому візьме участь.

Як відомо, президент Джо Байден на 9-10 грудня скликав віртуальний Саміт лідерів за демократію, на який запросять глав держав, лідерів громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектору.

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Як пройшов перший візит Зеленського до Байдена

  • Зустріч президентів України та США відбулася 1 вересня у Білому домі. Байден насамперед заявив про прихильність США до суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.
  • А Зеленський подякував господареві Білого дому за надання вакцини та військової допомоги у розмірі 60 млн доларів. До того ж Байдену передали список близько 450 полонених українців, яких незаконно утримує Росія. Зеленський поділився своїми враженнями від розмови з Байденом.
  • Під час візиту Зеленського до Вашингтона міністри оборони України та США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

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