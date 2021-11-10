Зеленський побачиться з Байденом – в ОП назвали дату

Україна вже готується до заходу, щоправда, він відбудеться в онлайн-форматі

Зеленський і Байден побачаться, але не наживо. Колаж "Сьогодні"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президент Володимир Зеленський 9-10 грудня візьме участь у Саміті лідерів за демократію, який скликає американський лідер Джо Байден. Про це він повідомив під час візиту до США.

Він провів зустрічі у Вашингтоні з політичним директором Міністерства закордонних справ Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру, колишнім послом США в Україні Вільямом Тейлором.

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Також Єрмак обговорив з американським та британським дипломатами розвиток обороноздатності України, енергетичну безпеку країни, виклики для Європи у зв'язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2", можливі кроки щодо відновлення свободи судноплавства у районі Чорного та Азовського морів.

Глава ОПУ повідомив, що Україна готується до Саміту лідерів за демократію, та сказав, що Зеленський теж у ньому візьме участь.

Як відомо, президент Джо Байден на 9-10 грудня скликав віртуальний Саміт лідерів за демократію, на який запросять глав держав, лідерів громадянського суспільства, благодійних організацій та приватного сектору.

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Як пройшов перший візит Зеленського до Байдена