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Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики України

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
27 серпня, 01:55
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Президент України підписав указ про затвердження раніше ухваленої РНБО Стратегії зовнішньополітичної діяльності України
Зеленський підписав указ про нову стратегію України
Зеленський підписав указ про нову стратегію України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України". Такий документ розроблено вперше за 30 років незалежності країни.

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Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України"... Затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України", – йдеться в указі.

Затверджений раніше РНБО документ передбачає зокрема:

  • протидію агресивній політиці Росії,
  • курс на членство в ЄС і НАТО,
  • захист прав та інтересів українців за кордоном,
  • просування позитивного іміджу України у світі та багато іншого.

Загалом Стратегія містить 254 пункти. Вона набуває чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, у червні Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням ухвалити законопроєкт про основи державної антикорупційної політики на 2021-2024 роки.

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Ми також писали, що Національний банк, який підписав меморандум з платіжними системами Visa і Mastercard, оприлюднив нову Стратегію до 2025 року, яка буде сфокусована на активізації економічного зростання і цифровізації.

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